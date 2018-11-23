Россия призвала СММ ОБСЕ усилить мониторинг в Донбассе

Российская сторона призвала Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ усилить наблюдательную активность в Донбассе. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Призываем миссию усилить наблюдательную активность вдоль линии соприкосновения», — приводятся слова дипломата на сайте МИД России.

Лукашевич также попросил миссию подготовить новый тематический отчёт о жертвах среди мирного населения и о разрушениях гражданской инфраструктуры в Донбассе.

По его словам, с момента публикации прошлого отчёта в сентябре 2017 года «накопилось много фактов обстрелов жилых районов Донбасса» со стороны украинской армии.

Ранее первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон посетил Донецк.