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Россия призвала прекратить вмешательства в дела Белоруссии
05 сентября 2020, 03:00 • 44 • Политика
Россия призвала третьи страны прекратить вмешиваться во внутренние дела Белоруссии и навязывать ее лидерам политические решения. Соответствующее заявление сделал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе неформального заседания Совбеза организации в пятницу, 4 сентября.
«Мы призываем всех прекратить какое-либо вмешательство во внутренние дела Белоруссии и прекратить навязывать любые политические решения или (свое. — Ред.) посредничество этой стране и ее лидерам», — цитирует «РИА Новости» его заявление на заседании, собранном по инициативе Эстонии по «формуле Арриа».
В ходе этого же заседания заместитель постпреда Германии при ООН Гюнтер Шауттер заявил, что Евросоюз готов оказать содействие организации диалога между белорусскими властями и оппозицией.
Немецкий дипломат уточнил, что ЕС уже договорился о введении санкций в отношении ответственных за применение силы полицейскими в республике. Он также от имени европейских стран призвал освободить незаконно задержанных, по мнению ЕС, людей.
«Призываем незамедлительно освободить незаконно задержанных людей, — цитирует его ТАСС. — Атаки на СМИ, в том числе на немецких журналистов, также представляют движение к репрессиям. Мы донесли эту позицию по посла Белоруссии в Берлине ранее на этой неделе».
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после того как часть граждан отказалась признавать официальные итоги президентских выборов, согласно которым действующий глава республики Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Люди, вышедшие на улицы, столкнулись с противодействием силовиков. В результате столкновения пострадали представители обеих сторон конфликта, были жертвы.
22 августа Лукашенко заявил, что Белоруссию «травят», чтобы использовать в качестве «трамплина» для нападения на Россию. Этого же мнения, по его словам, придерживается и его российский коллега Владимир Путин. Выступая в этот же день на митинге в Гродно, глава республики заявил, что беспорядки в стране провоцируются из-за рубежа, Запад и оппозиция хотят «затащить» в республику нового президента.
Позднее глава минобороны республики Виктор Хренин на совместном заседании министров обороны государств — участников СНГ, стран — членов Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ заявил, что деструктивные силы, подогреваемые руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины, предприняли попытки неконституционной смены власти в Белоруссии.
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