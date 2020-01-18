Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бедность в России обходится слишком дорого
Меньше 10 слов для США: Лавров ёмко ответил американской журналистке об импичмен...
"Работают по повестке": Лондон ведет двойную игру, выполняя указания С...
"Расследование не окончено, но вы виноваты. Так мужики себя ведут?" Ла...
Главная / Украина

Россия призвала ООН отреагировать на украинский закон об образовании

18 января 2020, 11:54  •  109 • Украина
Министерство иностранных дел России призвало ООН, ОБСЕ и Совет Европы отреагировать на украинский закон «Об общем среднем образовании», который подвергает дискриминации русский язык.
 
РИА Новости
 

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы «обеспечить необходимый баланс» в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось: русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что в наиболее жёсткие условия данный закон ставит именно русскоговорящих детей.

Также в МИД России указали на то, что Украина проигнорировала требование Венецианской комиссии и не стала проводить консультации с представителями разных национальностей по данному закону.

«Призываем международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей», — добавили в министерстве.

Ранее Верховная рада приняла законопроект, устанавливающий нормативные объёмы обучения на государственном языке для государственных, коммунальных и корпоративных учреждений.

Подробнее об этом — в материале RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



109
Источник
Похожие новости
17 января 2020, 16:24
Киев намерен письменно зафиксировать вину Тегерана в крушении Boeing
17 января 2020, 19:39
В Киеве заявили о возможном интересе четырёх стран к украинским ПХГ
17 января 2020, 22:54
СНБО предложил меры по снижению напряжённости в отношениях с Россией
18 января 2020, 05:24
Украина и Грузия обвинили Россию в препятствовании морским поисково-спасательным операциям
17 января 2020, 16:24
В МИД России оценили усилия Киева по разрешению конфликта в Донбассе
17 января 2020, 16:24
«Передал президенту»: премьер-министр Украины написал заявление об отставке
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 января 2020, 05:39
Украина: Зеленского официально признали тупым (Telegram. Обзор)
18 января 2020, 02:24
"Можно сделать за две минуты": Гаспарян подсказал Зеленскому, где искать сл...
18 января 2020, 02:24
"Модернизация становится теоретически возможной, но...": Делягин о назначен...
18 января 2020, 05:39
"Расследование не окончено, но вы виноваты. Так мужики себя ведут?" Лавров ...
18 января 2020, 02:24
"Январский переворот Путина": либералы в шоке, а народ доволен (Руслан Оста...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2020, 08:09
"Это контрреволюция и отказ от наследия 90-х": Тюренков о сути послания Путина Федеральному Собранию
12 января 2020, 06:39
"Я захотел умереть": Командующий КСИР о 10 секундах до крушения украинского "Боинга" и ошибке оператора
11 января 2020, 19:09
Михаил Леонтьев - о налоге на российскую нефть: Халява для Белоруссии закончилась - они могут потерять 50 миллиардов долларов. Поэтому Лукашенко ищет способ заработать на нас
12 января 2020, 22:54
"Русские сбили Boeing MH17": После признаний Ирана информационная война развернулась против России
13 января 2020, 02:09
Восемь ракет: база США в Ираке атакована
15 января 2020, 02:54
Террористы из ПЗРК сбили истребитель F-16 над Синаем, пилот схвачен - СМИ
15 января 2020, 12:39
Попадание в яблочко: Американцы пытались скрыть информацию о пострадавших от ракетной атаки Ирана - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.