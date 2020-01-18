Россия призвала ООН отреагировать на украинский закон об образовании

Министерство иностранных дел России призвало ООН, ОБСЕ и Совет Европы отреагировать на украинский закон «Об общем среднем образовании», который подвергает дискриминации русский язык.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы «обеспечить необходимый баланс» в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось: русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что в наиболее жёсткие условия данный закон ставит именно русскоговорящих детей.

Также в МИД России указали на то, что Украина проигнорировала требование Венецианской комиссии и не стала проводить консультации с представителями разных национальностей по данному закону.

«Призываем международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей», — добавили в министерстве.

Ранее Верховная рада приняла законопроект, устанавливающий нормативные объёмы обучения на государственном языке для государственных, коммунальных и корпоративных учреждений.

Подробнее об этом — в материале RT.