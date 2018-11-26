Россия призвала ООН и ОЗХО отреагировать на химатаку в Алеппо

В МИД России официально осудили химическую атаку боевиков на жилые кварталы сирийского города Алеппо. В ООН и ОЗХО отправлены письма с призывом безотлагательно отреагировать на случившееся.

Напомним, что описываемый инцидент произошел в Алеппо 24 ноября. Тогда боевики обстреляли жилые кварталы аль-Халидия и аз-Захра, а также улицу Нил снарядами с отравляющими веществами.

Впоследствии российские эксперты подтвердили факт заражения районов города химическими веществами. Как было указано в сообщении МИД России, ответственность за случившееся несут антиправительственные боевики из провинции Идлиб и активисты так называемых «Белых касок».