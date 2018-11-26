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Россия призвала ООН и ОЗХО отреагировать на химатаку в Алеппо

26 ноября 2018, 22:54  •  68 • Политика
В МИД России официально осудили химическую атаку боевиков на жилые кварталы сирийского города Алеппо. В ООН и ОЗХО отправлены письма с призывом безотлагательно отреагировать на случившееся.
Напомним, что описываемый инцидент произошел в Алеппо 24 ноября. Тогда боевики обстреляли жилые кварталы аль-Халидия и аз-Захра, а также улицу Нил снарядами с отравляющими веществами.
Впоследствии российские эксперты подтвердили факт заражения районов города химическими веществами. Как было указано в сообщении МИД России, ответственность за случившееся несут антиправительственные боевики из провинции Идлиб и активисты так называемых «Белых касок».
«Необходимо сделать все возможное, чтобы в кратчайшие сроки найти и привлечь к ответственности тех, кто все эти годы использовал отравляющие вещества, чтобы держать в страхе мирных сирийцев», - также отмечается в коммюнике ведомства.

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