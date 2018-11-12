Россия призвала  Израиль и Палестину вернуться к режиму прекращения огня после недавнего ракетного обстрела

МИД РФ выступил с обращением в связи с эскалацией ситуации на приграничных территориях Израиля и Палестины, где стороны начали обмениваться взаимными ракетными ударами.

Россия призывает стороны палестино-израильского конфликта не заниматься эскалацией конфликта, а прекратить взаимные обстрелы территорий, которые начались минувшей ночью.

С соответствующим обращением выступил МИД РФ. Обсртел сектора Газа произошел после того, как в сторону Израиля было выпущено около 80 ракет. Часть из них были перехвачены, однако как минимум одна попала в пассажирский автобус.

Израиль в ответ начал обстреливать сектор Газа.