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Россия призвала  Израиль и Палестину вернуться к режиму прекращения огня после недавнего ракетного обстрела

12 ноября 2018, 20:54  •  42 • В мире
МИД РФ выступил с обращением в связи с эскалацией ситуации на приграничных территориях Израиля и Палестины, где стороны начали обмениваться взаимными ракетными ударами.
Россия призывает стороны палестино-израильского конфликта не заниматься эскалацией конфликта, а прекратить взаимные обстрелы территорий, которые начались минувшей ночью.
С соответствующим обращением выступил МИД РФ. Обсртел сектора Газа произошел после того, как в сторону Израиля было выпущено около 80 ракет. Часть из них были перехвачены, однако как минимум одна попала в пассажирский автобус.
Израиль в ответ начал обстреливать сектор Газа.

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