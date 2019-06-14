Россия призвала дождаться итогов расследования инцидента в Оманском заливе

В ситуации, связанной с атакой на танкеры в Оманском заливе, следует дождаться результатов расследования и не делать преждевременных выводов о виновности Ирана. Об этом в пятницу, 14 июня, «РИА Новости» сообщил источник в МИД РФ.

«Пока рано, надо разбираться, провести расследование, посмотреть, что будет по итогам», — отметил он.

Ранее в пятницу в МИД Ирана назвали безосновательными обвинения со стороны Соединенных Штатов в причастности к инциденту с танкерами в Оманском заливе.

13 июня два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous — подали сигналы бедствия из-за, как предполагается, торпедной атаки.

Прозвучали взрывы, и возник пожар. Все члены экипажа были эвакуированы подоспевшими к месту происшествия иранскими военными. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал. 21 моряк танкера Kokuka Courageous был эвакуирован американским эсминцем Bainbridge.

США и Великобритания в произошедшем обвинили Тегеран. Вашингтон направил в Оманский залив ракетный эсминец Mason, а также опубликовал видео, на котором якобы иранские военные снимают мину с поврежденного танкера.