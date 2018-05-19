Россия призвала членов ОЗХО отклонить инициативу о проведении встречи организации в июне

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ГААГА, 18 мая. /ТАСС/. Россия призывает членов ОЗХО отклонить инициативу о проведении специальной сессии Конференции государств - участников организации в конце июня. Об этом заявил на брифинге в ОЗХО постпред РФ Александр Шульгин. Текст его выступления опубликован в пятницу на сайте российского постпредства.

"Созыв специальной сессии Конференции государств - участников ОЗХО может привести к окончательному расколу организации и, по сути, к прекращению ее нормального функционирования в качестве одной из самых до недавнего времени успешных международных разоруженческих структур, - отметил дипломат, обращаясь к представителям в ОЗХО. - Ваше решительное "нет" по поводу этой деструктивной инициативы помогло бы избежать негативного сценария, навязываемого группой стран, которая хотела бы превратить ОЗХО в свою послушную марионетку". С учетом этого Шульгин призвал участников брифинга еще раз хорошо взвесить все негативные последствия проведения конференции и не давать согласие на ее созыв.

"Очевидно, что самыми активными проводниками глубоко ущербной инициативы о созыве спецсессии Конференции государств - участников ОЗХО выступают США, - добавил он. - Именно то государство, которое методично попирает сейчас все нормы международного права, которое создает серьезнейшие кризисы в различных регионах мира, без санкции СБ ООН занимается военными интервенциями. США вообще трудно считать сейчас договороспособным государством, поскольку оно с легкостью в одностороннем порядке разрывает многосторонние соглашения: недавно американцы вышли из Парижского соглашения по климату, а на днях вопреки воле международного сообщества отказались от выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Теперь они плотно взялись за переформатирование КЗХО под свои цели".

"Для созыва спецсессии Конференции ее инициаторам потребуется заручиться поддержкой по крайней мере 1/3 государств - участников КЗХО (64 страны). Известно, что энергичная обработка потенциальных единомышленников уже ведется практически по всем столицам и в Вашингтоне, - обратил внимание дипломат. - Мы можем согласиться лишь с одним из продвигаемых рядом западных государств тезисов - основанный на КЗХО глобальный режим нераспространения химического оружия действительно находится в состоянии глубокого кризиса и нуждается в защите. Но суть кризиса мы видим абсолютно по-разному".

Предлагаемая западными странами встреча в ОЗХО в конце июня направлена на нагнетание антироссийской и антисирийской истерии, добавил Александр Шульгин.

"США, Великобритания, Франция и ФРГ развернули массированную кампанию по созыву где-то в конце июня спецсессии Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия. Ими заявлены вроде как благие цели - осудить применение химоружия в Великобритании, Ираке, Малайзии и Сирии, а также не допустить повторения подобных инцидентов в будущем, - отметил он. - На самом деле западная "четверка" планирует использовать это мероприятие для еще большего нагнетания антироссийской и антисирийской истерии вокруг так называемых дела Скрипалей и сирийского химического досье. На счет этого не может быть никаких сомнений".

"Отчасти это объясняется стремлением компенсировать неизбежно утрачиваемые западной группой позиции в процессе урегулирования ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, - подчеркнул Шульгин. - Параллельно преследуется все та же задача - дискредитация и отстранение от власти правительства [президента Сирии] Башара Асада".

"Добиться поставленных целей им, как считают противники официального Дамаска, помогло бы наделение гендиректора ОЗХО абсолютно несвойственными ему полномочиями по установлению виновных в применении химоружия, - сказал постпред. - Никаких положений на этот счет в химконвенции нет и быть не может. Там четко прописано только то, что в случае выявления серьезных случаев нарушения КЗХО информация об этом передается на рассмотрение в СБ ООН или в Генассамблею ООН. В данном же случае мы видим явную попытку манипулировать Конвенцией, интерпретировать ее положения в своих корыстных и эгоистичных интересах, тем более что виновные, как мы все с вами хорошо знаем, западниками давно уже назначены: это Сирия, а теперь, после темной истории с "делом Скрипалей", еще и Россия".

"Предлагаемая идея с полномочиями по возложению ответственности не нова - она в полной мере "обкатана" в период функционирования до ноября 2017 года почившего Совместного механизма ОЗХО - ООН по расследованию случаев применения химоружия в Сирии, - обратил внимание дипломат. - Ее суть в создании подконтрольного западной группе механизма, который штампует нужные ей заключения. Так что заявляемые США, Великобританией, Францией и ФРГ "благие намерения" - это целенаправленное введение всех нас в заблуждение, своего рода "дымовая завеса".

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