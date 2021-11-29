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Россия призвала AUKUS отказаться от ядерных подлодок

29 ноября 2021, 21:55  •  144 • Политика
Россия на совещании в МАГАТЭ выразила обеспокоенность планами военного союза AUKUS создавать атомные подлодки.
Россия обеспокоена "информационным вакуумом" вокруг нового военного союза AUKUS между США, Великобританией и Австралией.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что у России вызывает серьёзную озабоченность выполнение участниками союза режима ядерного нераспространения в связи с планами постройки атомных подлодок.
Планы создания в рамках AUKUS атомных подводных лодок для ВМС Австралии при содействии США и Великобритании оказывают дестабилизирующее влияние на режим Договора о нераспространении ядерного оружия,
- заявил Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ в Вене.
Представитель России подчеркнул, что формирование AUKUS несёт в себе значительные риски для международной безопасности. Дипломат отметил, что нет ясности, какое топливо будет использоваться в силовых ядерных установках субмарин, передаёт "РИА Новости".
"Если речь идёт о высокообогащённом уране, который применяется в большинстве современных ядерных силовых установок атомных подводных лодок, вне регулярных проверок МАГАТЭ окажется порядка двух тонн высокообогащённого урана", - подчеркнул русский дипломат.
Также есть опасения в том, останется ли в мирной деятельности ядерный материал на территории Австралии, где будут строиться лодки.
Австралия в рамках партнёрства AUKUS в сентябре вышла из соглашения с Францией по созданию 12 подлодок стоимостью 56 миллиардов евро. В МИД Франции решение Австралии назвали "ударом в спину".

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