В Госдуме состоялось первое заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине. Принято беспрецедентное решение.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что для дачи пояснений необходимо пригласить официальных лиц США: американского замгоссекретаря по политическим вопросам Викторию Нуланд и сына президента США Джо Байдена.

Дано поручение комиссии о начале проработки вопросов о возможности приглашения Нуланд и Байдена-младшего,

- сказала Яровая.

Ранее ветеран Вооружённых сил США рассказал, кем на самом деле является Хантер Байден. По словам американского офицера, сын президента США поднял планку коррупции на новый уровень.