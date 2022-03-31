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Россия призовёт Нуланд и сына Байдена к ответу: Беспрецедентное решение принято

31 марта 2022, 12:50  •  343 • Политика
В Госдуме состоялось первое заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине. Принято беспрецедентное решение.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что для дачи пояснений необходимо пригласить официальных лиц США: американского замгоссекретаря по политическим вопросам Викторию Нуланд и сына президента США Джо Байдена.
Дано поручение комиссии о начале проработки вопросов о возможности приглашения Нуланд и Байдена-младшего,
- сказала Яровая.
Ранее ветеран Вооружённых сил США рассказал, кем на самом деле является Хантер Байден. По словам американского офицера, сын президента США поднял планку коррупции на новый уровень.

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