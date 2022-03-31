|
Россия призовёт Нуланд и сына Байдена к ответу: Беспрецедентное решение принято
31 марта 2022, 12:50 • 343 • Политика
В Госдуме состоялось первое заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине. Принято беспрецедентное решение.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что для дачи пояснений необходимо пригласить официальных лиц США: американского замгоссекретаря по политическим вопросам Викторию Нуланд и сына президента США Джо Байдена.
- сказала Яровая.
Ранее ветеран Вооружённых сил США рассказал, кем на самом деле является Хантер Байден. По словам американского офицера, сын президента США поднял планку коррупции на новый уровень.
Подпишитесь на нас
343
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 марта 2022, 01:45
|
27 марта 2022, 21:55
|
29 марта 2022, 04:15
|
28 марта 2022, 16:35
|
24 марта 2022, 14:00
|
27 марта 2022, 10:15
|
26 марта 2022, 02:10