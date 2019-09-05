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«Россия привыкла реагировать на это сдержанно»: Токио сделает Москве представление из-за открытия рыбзавода на Курилах
05 сентября 2019, 15:24 • 87 • В мире
Токио готовит представление Москве из-за открытия рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, старт которому накануне дал Владимир Путин. Сообщается, что этот вопрос российский лидер обсудил на переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Вместе с тем оба политика вновь подтвердили намерение двигаться к заключению мирного договора.
Мыс Краб острова Шикотан Сахалинской области РИА Новости © Андрей Шапран
Япония сделает России представление после того, как на курильском острове Шикотан состоялся запуск рыбоперерабатывающего завода. Символический старт предприятию накануне дал президент России Владимир Путин.
О готовящейся японской стороной реакции на эти события сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга. Как информирует РИА Новости со ссылкой на самого чиновника, позиция Токио по курильским островам осталась прежней.
Отмечается, что он ушёл от прямого ответа на вопрос, будет ли это протест или представление. Как уточняет агентство ТАСС, говоря о предстоящих действиях японской стороны, Суга сказал, что Токио «планирует дать надлежащий ответ».
Японская сторона придерживается мнения, что открытие завода не помешает Путину и Абэ вести откровенный диалог. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя японского правительства.
«Нет никаких изменений в позиции провести откровенный диалог между лидерами (России и Японии. — RT) по территориальному вопросу», — цитирует собеседника агентство. Он уточнил, что, по мнению японской стороны, открытие завода на Шикотане было направлено на «на внутреннюю аудиторию (России. — RT), чтобы показать эффективный контроль над островами».
Впоследствии стало известно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ обозначил свою позицию относительно завода на Шикотане в беседе с Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщил заместитель генерального секретаря правительства Японии Котаро Ногами. Подробности беседы двух лидеров по этому вопросу не уточняются.
Запуск завода
Символический старт рыбоперерабатывающему заводу на курильском острове Шикотан был дан 4 сентября. Завод построили вместо аналогичного предприятия, разрушенного землетрясением в 1994 году.
Как сообщает РИА Новости, президент принял участие в церемонии запуска завода на объединённой экспозиции министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и институтов развития ДФО на полях Восточного экономического форума.
Как уточняет агентство, речь идёт о высокотехнологичном рыбопромышленном комплексе, способном перерабатывать до 1 тысячи тонны рыбы в сутки. В построенный комплекс вошли морской порт, терминалы отгрузки, добывающий и транспортный флот и перерабатывающие мощности.
Комментируя новое заявление японской стороны о заводе, кандидат политических наук, эксперт РИСИ Андрей Губин отметил, что Токио уже по традиции воспринимает все шаги России на так называемых «северных территориях» болезненно.
В свою очередь, Россия привыкла реагировать на такие действия сдержанно, но достаточно твёрдо, отмечает Губин.
«Хочется надеяться, что Япония всё-таки сменит свою позицию на более продуктивную. И, как следствие, воздержится от подобных выпадов», — подытожил эксперт.
«Будем стремиться к заключению мирного договора»
Напомним, Южно-Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи перешли в состав СССР после завершения Второй мировой войны по решению Ялтинской конференции 1945 года. В 1956 году между Москвой и Токио была заключена совместная декларация, в рамках которой предполагалось поэтапное развитие отношений и заключение мирного договора.
В ходе пленарного заседания ВЭФ 5 сентября Путин и Абэ подтвердили намерения двигаться в сторону заключения мирного договора.
«В следующем году исполняется 75 лет с окончания большой войны. Уже 30 лет прошло с окончания холодной войны. В 1956 году наши страны твёрдо пообещали друг другу строить отношения на принципах миролюбия и добрососедства, не воюя друг с другом больше и не считая друг друга врагами», — сказал Синдзо Абэ.
В свою очередь, российский президент заявил о намерениях заключить договор «как бы сложно это не было».
Вместе с тем российский лидер отметил, что речь в данном случае идёт не только о двусторонних отношениях.
«Есть вопросы военного, оборонного характера, вопросы безопасности, и здесь мы должны учитывать и позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед Соединенными Штатами», — отметил президент РФ.
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