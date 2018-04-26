Россия привезла в Гаагу «пострадавших» от «химической атаки» в Думе

Вечером четверга в Гааге, в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прошел совместный брифинг представителей постпредства России при ОЗХО и участников постановочных съемок «химической атаки» в Думе. Напомним, именно под предлогом этой «атаки» США вместе с союзниками нанесли ракетный удар по Сирии.

МИД России предпринял буквально героические усилия, чтобы найти и организовать приезд 17 участников - «жертв» атаки, врачей местной больницы и прочих свидетелей тех событий, вернее, их отсутствия. В брифинге приняло участие и ставший знамениты 11-летний мальчик Хасан, который был в центре внимания операторов при съемке «последствий химической атаки». В Гаагу Хасан приехал вместе со своим папой. Напомним, что Хасана и его отца в Думе нашли военкор «Комсомолки» Александр Коц и корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

Мальчик Хасан на кадрах постановочной химатакиФото: REUTERS

Удивительно, а впрочем, стоит ли этому удивляться, но руководство ОЗХО выступило накануне брифинга с предложением не проводить его, а отложить на неопределенное время. Дескать, пусть сначала этих свидетелей опросят эксперты ОЗХО, а потом надо будет подумать, что делать с их показаниями. Все это подавалось под соусом, что, мол, не надо из трагедии в Думе «делать здесь театр».

Напомним, что Хасана и его отца в Думе нашли военкор «Комсомолки» Александр Коц и корреспондент ВГТРК Евгений ПоддубныйФото: Александр КОЦ

Потрясающая логика - театр делать нельзя, а кино снимать можно, причем, художественное с вымыслом и просто враньем. Но представители США, Великобритании и других стран-союзников англосаксов подобной логикой вполне удовлетворились, отказавшись прийти на брифинг. Впрочем, в нем приняли участие журналистские бригады боле чем из 50 стран.

Отсутствие англосаксов объясняется вполне понятными причинами. Многочисленные свидетели из Думы, «потерпевшие», врачи, медбратья, сотрудники Красного Креста и Полумесяца все, как один, говорили, пусть и разными словами, каждый со своей позиции, одно - никакой химической атаки не было. Более того, в этот день в больницы в Думе не поступил ни один человек даже с бытовым химическим отравлением, не говоря уже о пострадавших от боевых отравляющих веществ. Свои показания подтвердил и тот самый мальчик Хасан, рассказав о том, что его просто использовали, причем, не объяснив, что происходит.

Остается только гадать, будут ли услышаны показания очевидцев из Думы западными СМИ, или и на этот раз они останутся верными принцип, что если факту противоречат их представлениям, то это проблемы самих фактов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники