Россия приветствует отвод сил у Петровского в Донбассе

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия приветствует отвод сил Украины и Донецкой народной республики у линии соприкосновения в Донбассе в районе Петровского. Об этом в субботу заявил журналистам полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

"Сегодня киевская сторона и донецкая сторона приступили к синхронному устранению нарушений на участке разведения сил и средств в районе Петровского. Российская делегация, как посредник минского процесса, приветствует это событие", - сказал он.

Российский полпред подчеркнул, что в этом районе ранее уже происходило разведение сил и средств. "Но дальнейшее выполнение обязательств было сорвано киевской стороной. А на протяжении последних недель, также по вине киевской стороны, сроки разведения неоднократно переносились", - обратил он внимание. Грызлов напомнил, что процесс проходит в соответствии с договоренностями, которые закреплены "нормандской четверкой" и минской контактной группой.

"Надеюсь, что мы не увидим новых киевских попыток сорвать выполнение договоренностей об отводе сил. И рассчитываю, что процесс разведения в Петровском успешно завершится в ближайшее время", - заключил он.

Завершение отвода на данном участке финализирует процесс разведения сил и средств в трех пилотных зонах безопасности - у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Договоренность об их создании достигнута представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Почти сразу удалось развести войска в первых двух пунктах, но позднее украинские силовики вновь туда вернулись. Попытки возобновить отвод возобновились только летом 2019 года: 30 июня стороны отвели войска в районе Станицы Луганской, а в первых числах ноября - у Золотого.

Разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе является условием для саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), где планируется обсудить дальнейшие шаги по урегулировании конфликта в регионе.