Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Выйдет ли Украина из минских соглашений? Политолог ответил, выполнит ли Зеленски...
МВФ выдал новые указания Украине: "Уменьшить роль государства и олигархов в...
Грызлов прокомментировал разведение сил в районе Петровского
Разведение сил и средств в Петровском проходит успешно: процесс может занять три...
Главная / Политика

Россия приветствует отвод сил у Петровского в Донбассе

09 ноября 2019, 16:09  •  66 • Политика

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия приветствует отвод сил Украины и Донецкой народной республики у линии соприкосновения в Донбассе в районе Петровского. Об этом в субботу заявил журналистам полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

"Сегодня киевская сторона и донецкая сторона приступили к синхронному устранению нарушений на участке разведения сил и средств в районе Петровского. Российская делегация, как посредник минского процесса, приветствует это событие", - сказал он.

Российский полпред подчеркнул, что в этом районе ранее уже происходило разведение сил и средств. "Но дальнейшее выполнение обязательств было сорвано киевской стороной. А на протяжении последних недель, также по вине киевской стороны, сроки разведения неоднократно переносились", - обратил он внимание. Грызлов напомнил, что процесс проходит в соответствии с договоренностями, которые закреплены "нормандской четверкой" и минской контактной группой.

"Надеюсь, что мы не увидим новых киевских попыток сорвать выполнение договоренностей об отводе сил. И рассчитываю, что процесс разведения в Петровском успешно завершится в ближайшее время", - заключил он.

Завершение отвода на данном участке финализирует процесс разведения сил и средств в трех пилотных зонах безопасности - у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Договоренность об их создании достигнута представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Почти сразу удалось развести войска в первых двух пунктах, но позднее украинские силовики вновь туда вернулись. Попытки возобновить отвод возобновились только летом 2019 года: 30 июня стороны отвели войска в районе Станицы Луганской, а в первых числах ноября - у Золотого.

Разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе является условием для саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), где планируется обсудить дальнейшие шаги по урегулировании конфликта в регионе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
09 ноября 2019, 14:54
Медведев решил судьбу пособий по безработице на 2020 год
09 ноября 2019, 01:54
"НАТО рискует устареть": Помпео продолжил критику альянса вслед за Макроном
09 ноября 2019, 14:54
МВФ выдал новые указания Украине: "Уменьшить роль государства и олигархов в экономике"
08 ноября 2019, 19:24
Россия выделит средства на улучшение инфраструктуры на границе с Казахстаном
09 ноября 2019, 01:54
В Кремле подтвердили сообщения о планирующемся разговоре Путина и Эрдогана
08 ноября 2019, 23:54
В МИД РФ обвинили США в давлении на ряд стран при голосовании по переносу Первого комитета
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 ноября 2019, 00:28
"Зеленский ПРОЗЕВАЕТ ПЕРЕВОРОТ!" Соловьев напомнил две ВЕЛИКИЕ или СУДЬБОНО...
09 ноября 2019, 08:24
"Мы это сделали": Чего стоил Зеленскому развод сил в Донбассе
09 ноября 2019, 08:24
Наркоманы за штурвалом кораблей флота "исключительной" нации
09 ноября 2019, 01:54
Австралийка сказала парню, что уходит от него, а он тут же разбогател
09 ноября 2019, 11:39
Куда исчезла жена Зеленского? Первая леди Украины перестала появляться на публике пос...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 ноября 2019, 03:39
Россия нагибает США уже даже на Кубе! (Руслан Осташко)
04 ноября 2019, 00:39
Почему Одесса в своих бедах обвиняет Россию
03 ноября 2019, 00:24
Welt: Украина победила Россию в Северном потоке-2 (Обзор Иносми)
08 ноября 2019, 22:39
"Теперь понятно, зачем всё затеяли": Скабеева раскрыла план Украины по срыву развода войск в Донбассе
02 ноября 2019, 17:54
"Нет ничего более важного… кроме рюмки коньячку?": Заговорившего про НАТО Порошенко тут же одёрнули
03 ноября 2019, 10:09
В игре не только «Томагавки». Неразглашаемый боекомплект «Эшоров» бросает вызов ВКС России
07 ноября 2019, 04:24
Осталось две недели: Кабмин Украины устал ждать марта, чтобы запретить ввоз вагонов из России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.