Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Россия приветствует заявление специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о завершении процедуры по разведению сил и средств в Петровском.

«Россия приветствует заявление СММ ОБСЕ, прозвучавшее в ходе заседания контактной группы, о том, что стороны завершили процедуры по разведению сил и средств в Петровском», — цитирует РИА Новости Грызлова.

Он заявил, что ранее «представители «партии войны», украинские националисты пытались заблокировать, остановить разведение сил».

Он также отметил важность того, что «действующая киевская власть в этом вопросе не пошла на поводу у радикалов».

Разведение сил в населённом пункте Петровское в Донбассе началось 9 ноября в 12:00 (13:00 мск).

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ поприветствовала это решение.