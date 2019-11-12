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Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
12 ноября 2019, 20:39 • 68 • Украина
Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Россия приветствует заявление специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о завершении процедуры по разведению сил и средств в Петровском.
© Alexander Rekun/Global Look Press
«Россия приветствует заявление СММ ОБСЕ, прозвучавшее в ходе заседания контактной группы, о том, что стороны завершили процедуры по разведению сил и средств в Петровском», — цитирует РИА Новости Грызлова.
Он заявил, что ранее «представители «партии войны», украинские националисты пытались заблокировать, остановить разведение сил».
Он также отметил важность того, что «действующая киевская власть в этом вопросе не пошла на поводу у радикалов».
Разведение сил в населённом пункте Петровское в Донбассе началось 9 ноября в 12:00 (13:00 мск).
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ поприветствовала это решение.
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