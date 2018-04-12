Россия приступила к детальному изучению доклада ОЗХО по Солсбери

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россия не будет давать оценки докладу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по Солсбери до его детального изучения. Об этом заявил в четверг в эксклюзивном комментарии ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы приступили к его детальному изучению, - сказал он. - До завершения тщательного и внимательного анализа документа мы оценки давать не будем".

"Но то, каким образом британская сторона ведет себя на протяжении всего этого времени, в том числе отказываясь от двусторонних контактов с нами по поводу произошедшего, пытаясь навязать уже сформулированные в Лондоне выводы Организации по запрещению химического оружия, - это все для нас абсолютно и категорически неприемлемо, это негативным образом сказывается на ОЗХО как организации", - подчеркнул дипломат.

ОЗХО опубликовала в четверг отчет по результатам расследования инцидента в Солсбери. Согласно документу, при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было использовано токсичное химическое вещество, однако в отчете не указывается ни название вещества, ни его формула, ни происхождение.

Только расследование независимой комиссии экспертов позволит установить истину вокруг отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как заявил ТАСС в среду Сергей Рябков, соответствующее предложение Россия внесла на специальном заседании ОЗХО.

"Наше предложение состояло в том, чтобы Исполнительный совет организации согласовал создание независимой комиссии экспертов, которая займется изучением обстоятельств этого дела", - отметил дипломат. При этом ни о каком доверии к Великобритании в вопросе расследования дела Скрипаля не может идти речь, убежден он. "Доверия к Великобритании не просто нет, его не может быть с учетом всех безобразий, вытворяемых Лондоном на ежедневной основе, с учетом неприемлемой, из ряда вон выходящей риторики, которая применяется к России", - сказал Рябков.

"Только всестороннее изучение всех фактов и обстоятельств с нашим непосредственным участием может обеспечить действительно беспристрастное установление истины. В этом суть нашего предложения - ни больше, но и ни меньше", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Рябков считает, что ЕС приносит истину в жертву своим геополитическим интересам, выступая против предложения России по созданию независимой экспертной комиссии для расследования дела Скрипаля.

"Если теперь оказывается, что та же группа стран возражает против этого, получается, они в очередной раз расписываются в собственном стремлении приносить истину в жертву своим геополитическим амбициям", - заключил замминистра.

Ранее в среду постоянный представитель Болгарии при ОЗХО Красимир Костов, представляющий Евросоюз на заседании, заявил, что ЕС отказывается одобрить заявление по инциденту в Солсбери, вынесенное на рассмотрение Исполсовета ОЗХО российской стороной.

Россия не получила от ОЗХО желаемой реакции на 13 вопросов относительно участия организации в расследовании дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. "В целом это не тот характер и не то содержание реакции на наши вполне резонные, законные и логичные вопросы, которые мы передали в Техсекретариат ОЗХО, - отметил дипломат. - Нам не хотелось бы думать, что тем самым организация начинает все глубже втягиваться в недостойные политические игры Великобритании и ее заокеанских союзников, союзников по Евросоюзу, которые продиктованы стремлением создать дополнительные трудности в отношениях с Россией, по большому счету накалить международную обстановку", - указал Рябков.

В преддверии внеочередного заседания по делу Скрипаля Москва направила в ОЗХО список из 13 вопросов, адресованных к Техническому секретариату организации, а также Парижу и Лондону. В частности, Россия хочет знать, направляла ли Великобритания какую-либо дополнительную информацию по собственному национальному расследованию Техсекретариату и намерена ли организация поделиться этой информацией с РФ.

В список вошли и вопросы к самой организации, а именно, кто возглавлял группу экспертов ОЗХО, посетившую Великобританию, какие специалисты вошли в ее состав, сколько времени они проработали и с кем взаимодействовали.

МИД РФ также требует прояснить, какова была процедура отбора проб, соблюдался ли при этом основополагающий принцип ОЗХО при проведении расследований и в каких сертифицированных лабораториях полученные пробы будут проанализированы.

Ввиду того, что Франция также заявила о своем участии в расследовании дела Скрипаля, МИД попросил объяснить, давал ли Техсекретариат ОЗХО согласие на раскрытие Великобританией материалов расследования перед странами ЕС, а также уведомлял ли его Париж о своем подключении к техническому содействию, о котором запросил Лондон.

Как ранее сообщили ТАСС в постпредстве России при организации, по существу был получен ответ лишь на один из заданных вопросов.