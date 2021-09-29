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Россия присоединит Белоруссию и объявит новые выборы: Что стоит за громким заявлением?
29 сентября 2021, 19:25 • 288 • Политика
Обсуждение судьбы Союзного государства доходит до самых громких заявлений, в том числе о присоединении Белоруссии к России и объявлении новых выборов. Но что стоит за подобными сенсациями на самом деле?
О том, что Россия в скором времени будет выбирать новый парламент, заявил депутат Госдумы Владимир Жириновский. Сказано это было, едва мы пережили выборы в Думу. Вероятно, Жириновский захотел подстегнуть интерес по следам провальной кампании - в нижней палате парламента его партии удалось взять слишком мало мест. Может быть, политик выдаёт желаемое за действительное… Как бы там ни было, Царьград в беседе с экспертами решил обсудить этот инсайд.
Так, политолог, политтехнолог, политический обозреватель, публицист Наталия Елисеева отметила, что такое заявление Жириновского действительно прозвучало, но вряд ли оно имеет отношение к действительности:
В то же время политтехнолог Марат Баширов рассуждал о нюансах:
Таким образом, нет совершенно никакой ясности. Хотя, действительно, Белоруссия для России гораздо больше чем сосед и геополитический партнёр.
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