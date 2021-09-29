Россия присоединит Белоруссию и объявит новые выборы: Что стоит за громким заявлением?

Обсуждение судьбы Союзного государства доходит до самых громких заявлений, в том числе о присоединении Белоруссии к России и объявлении новых выборов. Но что стоит за подобными сенсациями на самом деле?

О том, что Россия в скором времени будет выбирать новый парламент, заявил депутат Госдумы Владимир Жириновский. Сказано это было, едва мы пережили выборы в Думу. Вероятно, Жириновский захотел подстегнуть интерес по следам провальной кампании - в нижней палате парламента его партии удалось взять слишком мало мест. Может быть, политик выдаёт желаемое за действительное… Как бы там ни было, Царьград в беседе с экспертами решил обсудить этот инсайд.

Так, политолог, политтехнолог, политический обозреватель, публицист Наталия Елисеева отметила, что такое заявление Жириновского действительно прозвучало, но вряд ли оно имеет отношение к действительности:

То, что говорит Владимир Вольфович, всё-таки стоит делить на десять, и если раньше к его словам можно было относиться серьёзно, то сейчас к реальности это относится мало. Несмотря на то что мы подписали около 28 соглашений и процесс интеграции между нашими государствами идёт, всё-таки Союзное государство не означает объединения и вхождения Белоруссии в состав России. Это нужно понимать. И вообще, есть ли такая возможность, всё-таки это больше зависит уже и от народа Белоруссии, который если захочет, о чём, но, скажем так, предпосылок пока к вхождению этому нет.

В то же время политтехнолог Марат Баширов рассуждал о нюансах:

Мы с вами слышим о том, что президент Александр Лукашенко сказал, что будет референдум по новой Конституции Белоруссии. Очевидно, там будет заложена какая-то норма, которая адаптирует этот предполагаемый союз между Россией и Белоруссией и, в частности, создание органов управления. И, в частности, вот этот самый парламент. Поэтому думаю, что он в чём-то прав. Но это не так срочно, потому что, если они примут Конституцию, после этого нужно будет принимать определённые федеральные законы у нас и, соответственно, у них.

Таким образом, нет совершенно никакой ясности. Хотя, действительно, Белоруссия для России гораздо больше чем сосед и геополитический партнёр.