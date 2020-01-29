Россия прислушалась к ряду рекомендаций ПАСЕ после возвращения в ассамблею

СТРАСБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) подтвердил выполнение Россией ряда рекомендаций, озвученных после возвращения ее депутатов в организацию, и отмечает прогресс в выполнении минских соглашений. Об этом говорится в проекте резолюции ПАСЕ о подтверждении полномочий российской делегации, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Ассамблея отмечает, что за последние полгода после возвращения РФ в ассамблею она также выполнила некоторые рекомендации, включенные в резолюцию 2292 (2019) (о возвращении российской делегации в ПАСЕ - прим. ТАСС), - гласит документ. - Некоторый прогресс был достигнут и в плане выполнения минских соглашений".

В проекте резолюции, который был одобрен комитетом во вторник и будет рассмотрен на заседании ассамблеи в среду, приводится конкретный пример позитивной динамики со стороны РФ. "Россия принимала участие в так называемых обменах заключенными и вместе с Украиной готовится провести новые", - подчеркивается в тексте. В рамках этих обменов упоминается передача Украине 24 моряков, задержанных за нарушение порядка прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море в ноябре 2018 года.

Особо отмечается, что "в том числе был возвращен один человек, которого разыскивали в связи со крушением рейса MH17", что вновь подтверждает выполнение Россией одного из требований июньской резолюции - "полностью и безоговорочно сотрудничать с Совместной следственной группой и прокуратурой Нидерландов по крушению "Боинга" над Донбассом с целью привлечь виновных к ответственности". "Касательно финансовых обязательств перед Советом Европы, РФ заплатила все положенные взносы в бюджет и по частичным соглашениям. Невыплаченные проценты станут отдельным поводом для обсуждения на заседании Комитета министров Совета Европы", - гласит документ.

В связи с этим ассамблея "не считает возможным применить правила [регламента] 8.2.а и 8.2.b (предусматривающие оспаривание полномочий в связи с нарушением базовых принципов Совета Европы или невыполнением обязательств - прим. ТАСС) и постановляет ратифицировать полномочия делегации РФ", сказано в проекте резолюции.

История вопроса

В понедельник на открытии зимней сессии ПАСЕ делегат от Литвы Зингерис Эмануэлис и представитель Латвии Мария Голубева оспорили полномочия делегации РФ по существенным основаниям. Первый утверждал, что в России якобы не действуют решения Европейского суда по правам человека, вторая указала на присутствие в российской делегации представителей Крыма, а также участие политиков из этого региона в федеральных парламентских выборах в РФ. В результате была задействована регламентная норма о подготовке доклада мониторинговым комитетом, непосредственным автором которого стал глава группы "Объединенных европейских левых", представитель Нидерландов Тини Кокс.

В июне 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, закрепившую в регламенте важнейшие нормы о том, что "права голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий". Именно этот документ ознаменовал возвращение РФ в ПАСЕ после пятилетнего кризиса во взаимоотношениях. Российские парламентарии неоднократно указывали, что эти фундаментальные полномочия гарантирует сама суть парламентаризма и что лишь избиратели могут лишить их своих депутатов. При этом сохраняется возможность ограничения так называемых второстепенных полномочий, в частности права участвовать в миссиях ПАСЕ по наблюдению за выборами, права быть назначенным докладчиком ПАСЕ, права быть представителем ПАСЕ в Совете Европы или других организациях.