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Россия приостановила сотрудничество с Западом - политолог

29 октября 2020, 14:15  •  320 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отношения нашей страны с Евросоюзом и НАТО зашли в тупик
На сегодняшний день Россия не видит будущего в сотрудничестве с Западом. Поэтому временно приостановила все отношения. Так считает немецкий политолог Александр Рар.
До этого РФ поддерживала экономическое связи и с Евросоюзом, и с НАТО. Однако там продолжали вести далеко не дружественную политику, поэтому РФ поставила все контакты на паузу.
Отношения зашли в тупик. На Западе не понимают, нужна ли им наша страна и как вести себя с нею. А Россия, хоть и наводит мосты – в экономике, торговле, – также не знает, как обращаться с Западом, в котором два объединения – НАТО и ЕС – настроены враждебно.
Поэтому отношения приостановлены. Общение между Западом и РФ будет резко сокращаться, что совсем не хорошо, подытожил Рар в эфире интернет-канала UkrLife.
Недавно стало известно, что в ЕС в очередной раз пришли к выводу о вреде санкций против нашей страны и выразили надежду на сотрудничество с Россией.

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