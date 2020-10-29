|
Россия приостановила сотрудничество с Западом - политолог
29 октября 2020, 14:15 • 320 • Политика
Отношения нашей страны с Евросоюзом и НАТО зашли в тупик
На сегодняшний день Россия не видит будущего в сотрудничестве с Западом. Поэтому временно приостановила все отношения. Так считает немецкий политолог Александр Рар.
До этого РФ поддерживала экономическое связи и с Евросоюзом, и с НАТО. Однако там продолжали вести далеко не дружественную политику, поэтому РФ поставила все контакты на паузу.
Отношения зашли в тупик. На Западе не понимают, нужна ли им наша страна и как вести себя с нею. А Россия, хоть и наводит мосты – в экономике, торговле, – также не знает, как обращаться с Западом, в котором два объединения – НАТО и ЕС – настроены враждебно.
Поэтому отношения приостановлены. Общение между Западом и РФ будет резко сокращаться, что совсем не хорошо, подытожил Рар в эфире интернет-канала UkrLife.
Недавно стало известно, что в ЕС в очередной раз пришли к выводу о вреде санкций против нашей страны и выразили надежду на сотрудничество с Россией.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
320
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 октября 2020, 04:30
|
24 октября 2020, 06:50
|
24 октября 2020, 14:10
|
25 октября 2020, 14:55
|
24 октября 2020, 14:10
|
24 октября 2020, 21:30
|
23 октября 2020, 08:50