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Россия приостанавливает работу представительства при НАТО
18 октября 2021, 15:20 • 64 • Политика
Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего представительства при НАТО, заявил Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва приняла решение приостановить работу своего представительства при НАТО с 1 ноября.
Кроме того, будет остановлена работа информационного бюро НАТО в Москве, добавил глава внешнеполитического ведомства. Для контактов с Россией НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.
Стоит отметить, что решение было принято Россией после очередного скандального инцидента. Американские моряки не подчинились приказам русских на нашей территории. В результате пришлось выдворять эсминец США - к слову, ради безопасности американского же экипажа.
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