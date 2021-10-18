Россия приостанавливает работу представительства при НАТО

Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего представительства при НАТО, заявил Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва приняла решение приостановить работу своего представительства при НАТО с 1 ноября.

Кроме того, будет остановлена работа информационного бюро НАТО в Москве, добавил глава внешнеполитического ведомства. Для контактов с Россией НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.

Стоит отметить, что решение было принято Россией после очередного скандального инцидента. Американские моряки не подчинились приказам русских на нашей территории. В результате пришлось выдворять эсминец США - к слову, ради безопасности американского же экипажа.