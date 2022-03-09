Россия приостанавливает действие своих обязательств перед иностранными кредиторами и инвесторами

Одним из наиболее интригующих вопросов, который волновал наблюдателей разворачивающейся санкционной войны, заключался в следующем: будет ли Россия продолжать выполнять свои обязательства перед иностранцами по займам, ссудам и кредитам, полученным из-за границы. Конечно, речь идет не о всех обязательствах перед заграницей, а лишь об обязательствах стран, которые стали инициаторами санкций против России, а также стран, которые примкнули к этим санкциям.

С одной стороны, Россия могла бы объявить дефолт по своим внешним обязательствам перед Западом, ссылаясь на то, что возникли «обстоятельства непреодолимой силы», или «форс-мажор». Ведь санкции нелегитимны с точки зрения международного права (они односторонние, не одобренные Совбезом ООН). Их следует рассматривать как «форс-мажор». Откуда Россия может взять валюту на выполнение обязательств, если Запад попытался перекрыть основные потоки валюты для России?

С другой стороны, получение российскими компаниями и организациями клейма «дефолта» создавало бы для них серьёзные репутационные риски. Даже если предположить, что санкционная война закончится через год, последствия «дефолта», зафиксированного в кредитной истории российской компании, долго еще мешали бы ей полноценно функционировать на мировом рынке.

Масштабы внешних обязательств Российской Федерации весьма внушительны. Согласно данным Банка России, на 1 октября 2021 года (более поздних данных нет) величина обязательств по займам и ссудам, полученным от нерезидентов российским компаниями и организациями, составили 153,65 млрд. долл. Обязательства по торговым кредитам и авансам – 14,2 млрд. долл. Обязательства в виде прочей кредиторской задолженности – 7,74 млрд. долл. Итого около 175 млрд. долл. Выплачивать по внешним обязательствам российским компаниям и организациям приходится регулярно, по нескольку раз в год. Скажем, по займам это обслуживание долга (выплата процентов) и его погашение (возвращение основной суммы займа). Банк России делает помесячные прогнозные оценки сумм, причитающихся к выплате нерезидентам по займам, ссудам и кредитам. Чистые выплаты, рассчитанные для 40 российских крупнейших компаний и организаций, согласно данным Центробанка, в первом квартале этого года должны были составить 11,5 млрд. долл.; во втором квартале – 10,3 млрд. долл. Это расчеты, которые были сделаны еще до начала санкционной войны. А тут еще агентство "Блумберг", ссылаясь на свои источники, назвало суммы, которые российский бизнес должен выплатить в первой половине марта. Это, прежде всего, несколько погашений евробондов крупными российскими эмитентами: «Роснефтью» (2 млрд. долл., 6 марта), «Газпромом» (1,3 млрд. долл., 7 марта), «Норильским никелем» (500 млн. долл., 9 марта). Ближайшие выплаты по суверенным евробондам (эмитентом выступает государство) должны состояться 16 марта (купоны по выпускам с погашением в 2023 г. на 3 млрд. долл. и в 2043 г. на 1,5 млрд. долл.).

Собирается ли Россия выплачивать такие большие деньги компаниям и банкам тех стран, которые решили задушить нашу страну экономическими санкциями? В преддверии приближающихся больших платежей президент РФ 5 марта подписал указ, который должен стать основой политики Российской Федерации в сфере внешних финансовых обязательств в период санкционной войны. Документ называется «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Указ определяет порядок выплат долгов субъектов Федерации, муниципальных образований и резидентов, у которых есть обязательства перед иностранными кредиторами, являющимися резидентами тех стран, которые ввели санкции против России. Данный порядок распространяется на обязательства в размере от 10 миллионов рублей в месяц или в размере, превышающем эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Как следует из указа, должник вправе направить в российский банк заявление об открытии на имя иностранного кредитора или номинального держателя счета типа «С», предназначенного для проведения расчетов по своим обязательствам. Данный счет ведется в рублях. Режим счёта типа «С» поручено установить совету директоров Банка России.

Президентом РФ поручено правительству за два дня составить список стран, которые ввели санкции против России, компаний, организаций и физлиц Российской Федерации. 7 марта поручение было выполнено, список в виде распоряжения был подписан премьер-министром и опубликован. В перечень вошли США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией). Упомянутые страны и территории ввели собственные санкции против России или присоединились к санкциям США, Великобритании и ЕС после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине.

После выхода в свет указа «О временном порядке исполнения обязательств…» Банк России сделал разъяснения по ряду моментов указанного документа. В частности, кредиторы из стран, не присоединившихся к санкциям против России, смогут получить выплаты по долгу в рублях в объеме рублёвого эквивалента по курсу на момент выплаты, а при наличии специального разрешения – в валюте долга. При этом каких-либо ограничений на использование полученных кредиторами рублей, в том числе в части проведения конверсионных операций, для них не устанавливается. Что касается владельцев счетов «С», то они могут конвертировать находящиеся на счете рублевые средства в валюту только при наличии разрешения правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Надо полагать, что положительные решения на заявки кредиторов на конвертацию рублей будут выдаваться лишь в исключительном порядке, за «хорошее поведение».

Предусмотренный указом механизм, с одной стороны, нацелен на то, чтобы обеспечить экономию иностранной валюты; с другой стороны, представляет собой ответный удар России на санкции Запада; с третьей стороны, позволяет российским должникам оставаться в правовом поле и не объявлять дефолты.

А вот на Западе указ президента «О временном порядке исполнения обязательств…» вызвал лёгкую панику. Уже предсказывается, что для каких-то кредиторов-нерезидентов он может обернуться реальными дефолтами (точнее – банкротствами). Кроме того, некоторые эксперты считают, что президентский указ обернул западные санкции в пользу российского рубля. Теперь тем, кто на Западе хочет с нами торговать и сотрудничать, придётся соглашаться на использование российской валюты. Появляется реальный шанс провести дедолларизацию российской экономики, о которой вхолостую говорили столько лет.

Обязательства по кредитам, займам и ссудам – только часть внешних (международных) финансовых обязательств России. Есть ещё обязательства по иностранным инвестициям – прямым и портфельным. Прежде всего, обязательства по выплате доходов, получаемых нерезидентами от этих инвестиций. Только в прошлом году величина инвестиционных доходов (дивиденды, проценты, роялти), выведенных иностранцами из России, составила 110,8 млрд. долл. 28 февраля Банк России выпустил предписание «приостановить передачу выплат по ценным бумагам российских эмитентов иностранным физическим и юридическим лицам». Под запрет подпадают юридические и физические лица из 43 стран. Срок действия предписания – с 1 марта по 31 марта этого года (с возможностью отмены до истечения срока или, наоборот, пролонгации).

Ещё одним обязательством Российской Федерации перед иностранными инвесторами до начала санкционной войны было предоставление им права продажи своих активов в России (паев, акций, долей в капитале) и вывод полученных от продажи средств за пределы России. На 1 октября прошлого года активы нерезидентов в России в виде прямых инвестиций (дающих право управления предприятием и иным объектом инвестиций) составили 596,0 млрд. долл. Активы нерезидентов в виде портфельных инвестиций (вложения в долговые ценные бумаги, включая покупку производных финансовых инструментов; паи и пакеты акций, не дающие права управления) – 308,4 млрд. долл. Итого более 900 млрд. долларов.

С 1 марта этого года действие упомянутого обязательства Российской Федерации по предоставлению свободной продажи иностранными инвесторами своих активов в России приостанавливается. Тем же самым предписанием Банка России. В нем говорится: «Для предотвращения массовой продажи российских ценных бумаг, вывода средств с российского финансового рынка и для поддержания финансовой стабильности Банк России направил предписание, которым временно запретил брокерам исполнять поручения иностранных клиентов на продажу ценных бумаг. Кроме того, направлено предписание депозитариям и регистраторам о запрете проводить операции списания российских ценных бумаг по счетам иностранных инвесторов, а также о приостановлении передачи им выплат по этим ценным бумагам».

Итак, предписания Центробанка можно квалифицировать как «заморозку» иностранных активов (ограничение возможностей управления активами). Но с 4 марта появилась еще одна «опция» для иностранных инвесторов – арест иностранных активов (т. е. полное отстранение иностранного инвестора от управления активами). Почти десять лет назад у нас был принят федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» (от 28.12.2012 № 272-ФЗ). В начале марта в Думе были обсуждены и приняты поправки к указанному закону, а 4 марта новый закон о поправках был подписан президентом и вступил в силу. Новым законом устанавливается возможность применения мер санкционного характера, предусмотренных статьями 1 и 2 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, а не только к гражданам США, как это было записано в законе 2012 года. К таким мерам относятся: 1) запрет на въезд в РФ, 2) арест на территории РФ финансовых и иных активов, 3) запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями названных граждан (лиц), 4) запрет на распоряжение имуществом, находящимся на территории РФ, 5) приостановление деятельности на территории РФ, находящихся под контролем этих граждан (лиц), а также приостановление их полномочий в советах директоров или иных органах управления организаций, зарегистрированных на территории РФ.