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Россия приняла вызов и спокойно наблюдает за провалом США

13 апреля 2021, 19:35  •  182 • Политика
Жёсткую риторику Минобороны и Министерства иностранных дел России, нацеленную на наших западных партнёров, в том числе на США, Царьград разбирает вместе с экспертами. Так, Владимир Можегов полагает, что Россия приняла вызов США и включилась в игру.
Впервые за всё время в МИД России сегодня назвали США противником нашей страны, не выбирая выражений. С подобным заявлением выступил замминистра Сергей Рябков, реагируя на сказанное госсекретарём США Энтони Блинкеном о ситуации, сложившейся на Украине. Обострил взаимодействие с нашими так называемыми "западными партнёрами" и министр иностранных дел России Сергей Лавров, поставив ультиматум Германии. А после о защите границ России высказался и министр обороны Сергей Шойгу, реагируя на проводимые НАТО учения.
Действительно ли изменилась риторика России? Есть ли обострение во взаимоотношениях с нашими партнёрами на Западе? Царьград вместе с экспертами ищет ответ на вопрос.
Американист, историк, сценарист, редактор Владимир Можегов полагает, что риторика изменилась с приходом к власти американского президента Джо Байдена. России уже объявлена ментальная война, и примером этого противоборства стало оскорбительное заявление Джо Байдена с обвинением Владимира Путина в убийствах.
Это фактически объявление войны, - полагает Можегов. - Мы живём в некоей ситуации постправды, где никто и ничего не говорит прямо, но, по сути, обстановка накаляется. Нам дают понять, что власть в России не устраивает США. Собственно, это было ясно уже с эпизодом с Алексеем Навальным. Он стал "чёрной меткой" для России, для администрации страны. Каким тут должен был быть ответ? Или сдаваться, или принимать вызов. Россия приняла этот вызов, и сегодня мы видим развитие ситуации.
Сегодня русские готовы разговаривать с США "на том языке, который будет им сразу понятен", полагает эксперт. Мы видим, что Штаты предпринимают усилия, чтобы обострить ситуацию на границах России по всему периметру. И в копилку этих обострений следует поместить и ситуацию на Украине:
"Это самый взрывоопасный регион для России. Очевидно, что его хотят взорвать. Поэтому Россия совершенно однозначно посылает сигналы, что если вы начнёте какие-то действия, то мы их примем, мы защитим наше население, мы введём войска. И будет то, что в 2014 году мы не довели до конца, просто руководствуясь гуманитарными соображениями. Чтобы не было войны, чтобы не было больше конфронтации, чтобы не повышать градус напряжённости в мире. Но сегодня, поскольку вы сбросили маски и отказались от всякой дипломатии, мы начинаем говорить на языке, который уже вы нам предлагаете".
Но какими будут последствия? Следует ли ждать открытого военного противостояния? Можегов полагает, что США не готовы к войне с Россией. А значит, мы поддерживаем их игру, понимая, что в открытую биться они не пойдут. Иначе... проиграют?
"Мне кажется, американцы не готовы сейчас начинать войну. И президент Украины Владимир Зеленский не готов. Я думаю, что всё это будет спущено на тормозах. То есть они сейчас проверяют, насколько мы готовы принимать эти вызовы, - пояснил эксперт. - Это попытка "взять на испуг", если хотите. Но поскольку мы приняли эту игру, они, скорее всего, откатят назад. Сейчас они не готовы. Но понятно, что напряжённость может нарастать в будущем".
В завершение лишь отметим, что на фоне целого ряда резких заявлений сегодня состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

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