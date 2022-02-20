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Россия приняла уже более 53 тысяч беженцев из Донбасса

20 февраля 2022, 21:45  •  37 • Политика
Более 53 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР пересекли границу с Россией, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
К 19:00 воскресенья, 20 февраля, границу России пересекли уже 53 тысячи жителей Донбасса. Массовую эвакуацию на нашей стороне контролирует лично глава МЧС Александр Чуприян. Он доложил, что 21 февраля из Ростовской области в другие регионы отправятся 15 поездов с эвакуированными из Донбасса.
Продолжается и работа по выплате так называемых "подъёмных" жителям Донбасса, принявшим решение эвакуироваться. Выплаты в 10 тысяч рублей получили 700 жителей Донбасса, сообщил министр. Более чем 400 эвакуированным понадобилась медицинская помощь - медики всем помогли, сказал Чуприян.
Царьград продолжает наблюдать за ситуацией - все детали в специальном разделе "Первого русского".

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