Россия приняла уже более 53 тысяч беженцев из Донбасса

Более 53 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР пересекли границу с Россией, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

К 19:00 воскресенья, 20 февраля, границу России пересекли уже 53 тысячи жителей Донбасса. Массовую эвакуацию на нашей стороне контролирует лично глава МЧС Александр Чуприян. Он доложил, что 21 февраля из Ростовской области в другие регионы отправятся 15 поездов с эвакуированными из Донбасса.

Продолжается и работа по выплате так называемых "подъёмных" жителям Донбасса, принявшим решение эвакуироваться. Выплаты в 10 тысяч рублей получили 700 жителей Донбасса, сообщил министр. Более чем 400 эвакуированным понадобилась медицинская помощь - медики всем помогли, сказал Чуприян.