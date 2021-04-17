Россия приняла решение о судьбе задержанного украинского консула в Санкт-Петербурге

Консульство Украины в Санкт-Петербурге. Фото: Sergey Nikolaev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Украинцу дали несколько суток на сборы

В МИД выступили с официальным вердиктом, касающегося дальнейшей участи консула Украины Александра Сосонюка. Было принято решение выслать его из России.

Пребывание Сосонюка в стране признали нежелательным, порекомендовав покинуть российскую территорию в течение 72 часов. Решение вступает в силу с 19 апреля. Об этом сказано в официальном сообщении МИД РФ.

В связи с задержанием консула в Санкт-Петербурге в российское министерство иностранных дел вызвали временного поверенного в делах Украины Василия Покотило. Ему указали на недопустимость противоправной деятельности Сосонюка, наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации.

Напомним, накануне Александра Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге во время встречи с гражданином России. Украинский консул планировал получить от него закрытую информацию из баз ФСБ и полиции, однако был задержан с поличным сотрудниками спецслужб.

На Украине, комментируя инцидент, заявили, что пока выясняют обстоятельства случившегося, но обязательно ответят России за "провокацию" с консулом.