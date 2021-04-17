|
Россия приняла решение о судьбе задержанного украинского консула в Санкт-Петербурге
17 апреля 2021, 17:05 • 343 • Политика
Украинцу дали несколько суток на сборы
В МИД выступили с официальным вердиктом, касающегося дальнейшей участи консула Украины Александра Сосонюка. Было принято решение выслать его из России.
Пребывание Сосонюка в стране признали нежелательным, порекомендовав покинуть российскую территорию в течение 72 часов. Решение вступает в силу с 19 апреля. Об этом сказано в официальном сообщении МИД РФ.
В связи с задержанием консула в Санкт-Петербурге в российское министерство иностранных дел вызвали временного поверенного в делах Украины Василия Покотило. Ему указали на недопустимость противоправной деятельности Сосонюка, наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации.
Напомним, накануне Александра Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге во время встречи с гражданином России. Украинский консул планировал получить от него закрытую информацию из баз ФСБ и полиции, однако был задержан с поличным сотрудниками спецслужб.
На Украине, комментируя инцидент, заявили, что пока выясняют обстоятельства случившегося, но обязательно ответят России за "провокацию" с консулом.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
343
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 апреля 2021, 00:00
|
14 апреля 2021, 14:50
|
16 апреля 2021, 02:35
|
16 апреля 2021, 00:45
|
15 апреля 2021, 15:35
|
11 апреля 2021, 08:00
|
10 апреля 2021, 19:10