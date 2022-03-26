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Россия приняла решение идти до конца: На Западной Украине воздушная тревога

26 марта 2022, 22:35  •  417 • Политика
Россия приняла решение идти до конца. Во всех областях Западной Украины сработала воздушная тревога.
По предварительной информации, силы спецоперации России задействовали высокоточное оружие - "Калибры". Удары наносятся исключительно по военным объектам.
Ранее сообщалось об ударах по складам с горюче-смазочными материалами в Львове. Таким образом, русские военные лишили ВСУ топлива.
Напомним, что спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля. Её цель - защита республик Донбасса, денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны России отметили, что решение о начале спецоперации было принято, когда стало понятно, что решить проблему Донбасса политическим урегулированием невозможно. Киев публично отказался выполнять Минские соглашения и начал стягивать силы для захвата региона. У Москвы было два варианта - ограничиться операцией только на территории Донбасса в пределах Донецкой и Луганской областей. Или же провести её на всей территории Украины. Выбор пал на второй вариант, поскольку если бы всё ограничилось Донбассом, то Киев постоянно подпитывал линию разграничения всё новыми группировками, как это было все последние восемь лет.

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