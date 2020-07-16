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Россия прикрыта со всех сторон, и НАТО это бесит - Кнутов
16 июля 2020, 13:00 • 64 • Политика
Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что российские учения - это всего лишь репетиция, но с прицелом на будущее. Как минимум на ближайшие 3-5 лет. Россия прикрыта со всех сторон, и НАТО это бесит, заявил эксперт.
Кнутов полагает, что через 3-5 лет у США появится гиперзвуковое оружие, способное нейтрализовывать российские ракеты средней и меньшей дальности, баллистические ракеты. Российские учения - это "репетиции, которые могут, при определённых условиях, перерасти в реальные действия".
"Если мы не будем стоять на месте, если мы будем развивать свои вооружения, гиперзвуковое оружие, то есть оружие на новых физических принципах, СВЧ-оружие и так далее… Оно требует гораздо меньших затрат при своём производстве, гораздо меньше комплектов нам нужно такого оружия. Но оно в состоянии нейтрализовать действия ударных сил НАТО", - объяснил эксперт.
В беседе с Царьградом он выразил уверенность, что у России есть возможность сдерживать ядерную натовскую триаду и при этом обходиться малыми силами, не позволяя отбирать наши территории.
"Ведь смотрите, мы в Конституцию изменения внесли. Закон Дума сегодня приняла, на днях примет Совет Федерации, президент подпишет. Значит, Япония поймёт, что Курилы им не вернут. Поляки претендовали на Калининград - никаким образом они его не получат. Украина требует Крым, а фактически США требуют Крым через Украину. Да, и в этих условиях, конечно, нарастает напряжённость", - считает Кнутов.
России важно определиться. Если идти по пути количественного увеличения и мощнейшего роста военного бюджета, то это ударит по социальной сфере, а впоследствии приведёт к резкому недовольству внутри страны и обострению социально-экономического кризиса. Собеседник Царьграда подчеркнул, что США со своей стратегией "троянского коня" как раз этого и добиваются.
Он напомнил о словах главнокомандующего РВСН о 40 "Сарматах". Фактически это будет 40 ракет, которые в состоянии США превратить в пепел. Планируется, что эти ракеты уже в следующем году поступят на вооружение.
"Ведь что их ещё бесит? У нас же создана система запрета доступа (это так натовцы её называют). "Искандеры" с одной стороны, С-400 - с другой. И комплексы "БАЗ". Соответственно морское побережье мы прикрываем. Если Чёрное море берём: они прошли через Стамбул, через проливы - мы их уже можем топить с помощью наших ракет, которые в Крыму находятся", - смоделировал возможную ситуацию военный эксперт.
Если к российской границе будет двигаться авиация, включатся С-400, наземные силы - начнут работать "Искандеры". В перспективе ещё и С-500 - единственный в мире комплекс, который сможет стрелять по гиперзвуковым целям.
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