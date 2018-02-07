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Россия прикрыла южный фланг СНГ от перебравшихся в Афганистан террористов ИГИЛ

07 февраля 2018, 13:24  •  166 • Политика
Министерство иностранных дел России связало усиление военного потенциала на базах в Киргизии и Таджикистане с ростом террористической угрозы ИГИЛ, исходящей из Афганистана.
Внешнеполитическое ведомство прокомментировало усиление российского военного контингента на базах Таджикистана и Киргизии. Усиливающиеся на территории Афганистана террористические организации являются угрозой для всего южного фланга СНГ и ОДКБ, и Россия намерена сделать все, чтобы встретить данный вызов во всеоружии.
По словам Александра Стерника, директора третьего департамента СНГ Министерства иностранных дел, "южное направление" всегда являлось для России объектом особо пристального внимания. После поражения в Сирии в Афганистан передислоцировалась масса боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ). Это делает ситуацию в стране и того более наряженной, а значит, Россия еще больше должна сконцентрироваться на данном фронте угрозы.
Все риски, связанные с афганским направлением, подчеркивает Стерник, "возникли не вчера". Поэтому Россия, так же как и другие страны ОДКБ и СНГ, должна сохранять постоянную бдительность.
"Укрепляются пограничная безопасность, силовые структуры. Проводится модернизация вооруженных сил наших партнеров, готовятся кадры. 201-я российская военная база в Таджикистане оптимизирована под задачи поддержки правительственных сил для прикрытия наиболее опасных участков границы. Усилен потенциал нашей авиабазы в Киргизии. В рамках СНГ также ведется работа над региональной системой пограничной безопасности. Всех этих мер должно хватить, чтобы союзники чувствовали себя спокойно", - цитирует слова дипломата РИА Новости.

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