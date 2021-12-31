Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми назвал три страны, которым следует "смириться" перед Россией: Ин...
Убийство донбасского командира ВСУ сопроводили циничным обещанием: "Флешмоб...
Шах и мат "Газпрому": Украина зимой прекратит транзит российского газа
Атака с моря, земли и воздуха: Раскрыта карта наступления НАТО на Россию
Главная / Политика

Россия прихлопнет Украину за 10 минут: "Сенсация" от депутата Рады

31 декабря 2021, 10:35  •  148 • Политика
Депутат Верховной рады Волошин ухудшил собственный прогноз по войне России и Украины. Если ранее он говорил, что русские одержат победу за неделю, то теперь уверен, что на это Москве хватит и десяти минут.
Если война России и Украины всё же начнётся, то русская армия сможет разгромить украинскую менее чем за десять минут, заявил депутат Верховной рады Олег Волошин, ранее занимавший должность главы информационного департамента МИД Украины.
Депутат уточнил в эфире канала UkrLife, что русским войскам не понадобится даже заходить на территорию Украины: они уничтожат ключевые пункты управления страной, находясь у себя дома.
А вот последствия такой короткой войны могут стать катастрофическими, полагает народный избранник. Волошин считает, что ВСУ после поражения потеряют любые признаки современности, которых у них и так немного. По словам парламентария, украинские военачальники "вообще не понимают, что такое современная высокотехнологичная война".
Впрочем, "сенсацией" этот прогноз явно не стал. О том, чем грозит Киеву конфликт с Москвой, тот же Волошин говорил ещё два месяца назад. Тогда он заявил, что русские разгромят украинцев за неделю, и предупреждал о нежелательности такой войны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



148
Источник
Похожие новости
31 декабря 2021, 03:00
На Западе подсказали России, как лучше "вторгаться" на Украину
31 декабря 2021, 00:40
"Россия торопит. И Байден откликается": Политолог сообщил об "огромной победе"
31 декабря 2021, 00:40
Белый дом показал, как Байден говорит по телефону с Путиным
31 декабря 2021, 00:40
Колючая проволока и жестокость не помогли: В Германию из Белоруссии прорвались 11 тыс. мигрантов
31 декабря 2021, 08:50
Путин спрогнозировал последствия введения санкций США против России
31 декабря 2021, 05:20
Путин и Байден договорились продолжить диалог после Нового года
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 декабря 2021, 03:00
На Западе подсказали России, как лучше "вторгаться" на Украину
31 декабря 2021, 00:40
"Россия торопит. И Байден откликается": Политолог сообщил об "огромной...
31 декабря 2021, 03:00
"Зачем тебе танки считали?": Секретаря СНБО одёрнули за прогноз о "нев...
31 декабря 2021, 00:40
Белый дом показал, как Байден говорит по телефону с Путиным
31 декабря 2021, 00:40
Колючая проволока и жестокость не помогли: В Германию из Белоруссии прорвались 11 тыс...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 декабря 2021, 09:50
Россия подставляет плечо украинской экономике
26 декабря 2021, 22:05
Русские загнаны в угол: Аналитик объяснил, зачем Запад идёт на невиданный риск
29 декабря 2021, 12:30
Боятся собственной тени. Корабль НАТО запаниковал при подходе к границам России
26 декабря 2021, 01:05
Украинский политик не сдержался и перешёл на русский после слов Путина: "Враг у ворот"
28 декабря 2021, 04:25
"Рэмбо Путина": Bild призвал читателей всерьёз бояться
24 декабря 2021, 20:30
Довоевались. В Одессе появились партизаны, которые начали жечь технику ВСУ
26 декабря 2021, 12:45
Делягин назвал русские города, по которым ударит Украина: "Всё плохо"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.