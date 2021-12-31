Россия прихлопнет Украину за 10 минут: "Сенсация" от депутата Рады

Депутат Верховной рады Волошин ухудшил собственный прогноз по войне России и Украины. Если ранее он говорил, что русские одержат победу за неделю, то теперь уверен, что на это Москве хватит и десяти минут.

Если война России и Украины всё же начнётся, то русская армия сможет разгромить украинскую менее чем за десять минут, заявил депутат Верховной рады Олег Волошин, ранее занимавший должность главы информационного департамента МИД Украины.

Депутат уточнил в эфире канала UkrLife, что русским войскам не понадобится даже заходить на территорию Украины: они уничтожат ключевые пункты управления страной, находясь у себя дома.

А вот последствия такой короткой войны могут стать катастрофическими, полагает народный избранник. Волошин считает, что ВСУ после поражения потеряют любые признаки современности, которых у них и так немного. По словам парламентария, украинские военачальники "вообще не понимают, что такое современная высокотехнологичная война".

Впрочем, "сенсацией" этот прогноз явно не стал. О том, чем грозит Киеву конфликт с Москвой, тот же Волошин говорил ещё два месяца назад. Тогда он заявил, что русские разгромят украинцев за неделю, и предупреждал о нежелательности такой войны.