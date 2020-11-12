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Россия пригрозила Западу неприятным разговором из-за Навального

12 ноября 2020, 10:15  •  178 • Политика
Алексей Навальный. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Иностранные государства боятся последствий подобного шага со стороны Москвы
Запад может попасть впросак из-за ситуации с Алексеем Навальным. Ведь Россия не исключает вероятности того, что поднимет этот вопрос во время обсуждений проблем в Совете безопасности ООН. Об этом поведал постпред РФ Василий Небензя.
Дипломат отметил, что другие государства страшатся сделать то же самое. По его словам, западные страны осознают, что во всей этой истории может произойти совершенно неожиданный поворот.
Небензя подчеркнул в разговоре с РИА "Новости", что если бы иностранцы хотели, они бы уже давно подтолкнули ООН к обсуждению этого вопроса. Однако каждый раз, когда Совебез дискутирует на тему использования химического оружия, например, в Сирии, другие страны историю с "отравлением" оппозиционера "по касательной затрагивают".
Также Небензя указал на то, что Германия отказывается предоставлять формулу вещества, которым якобы был отравлен Навальный, боясь раскрыть страшный секрет. Дипломат рассказал, что ОЗХО и Германия странно себя ведут. Он также отметил, что Россия готова проводить расследование по ситуации с Навальным, но Запад отказывает предоставить улики.
Небензя обратил внимание на то, что РФ ничего не скрывает. Постпред сообщил, что Россия допускает подобный шаг, хотя и не отказывается от любых дискуссий. Он отметил, что Москва, вопреки обвинениям, никогда не уходит от разговора. Дипломат также рассказал, что РФ находится в контакте с ООН по вопросу Навального. Чем все завершится, сейчас сказать трудно, но необходимости созывать Совбез ООН на заседание пока нет.
Ранее Владимир Жириновский призвал решить вопрос с Алексеем Навальным радикальным способом.

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