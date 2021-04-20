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Россия пригрозила Чехии лишить ее имущества в центре Москвы
20 апреля 2021, 00:05 • 108 • Политика
МИД РФ указал властям Республики на существование межгосударственных договоров
На Смоленской площади напомнили властям Чехии о наличии недвижимости Республики в центре Москвы в ответ на земельные претензии пражских деятелей в адрес российской дипмиссии. Таким образом маховик раздора между двумя государствами раскручивается со стремительной силой.
В МИД РФ отметили, что участки посольства России в Чехии были выделены Советскому Союзу в начале 1970-х годов на основании действующих соглашений между СССР и ЧССР. Возникавшие ранее у властей Республики или РФ вопросы в плане недвижимости или пользования землей решались при помощи механизма соответствующих экспертных консультаций, говорится в релизе ведомства на его странице в "Фейсбук".
"Если Прага с ее особо ретивыми районными старостами рискнут прибегнуть к иному "инструментарию", напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы", – подчеркнули в МИД РФ.
В понедельник, 19 апреля, на фоне скандала вокруг подрыва во Врбетице в 2014 г. оружейного склада и обвинений чешского руководства в данном инциденте России, возбудился староста района "Прага-7" Ян Чижински. Он потребовал от РФ вернуть территорию, на которой располагается российское посольство. Чех заявило, что "через 53 года оккупация части Стромовки Российской Федерацией должна, наконец, закончиться".
Здание дипмиссии Чехии в Москве находится на Пресне – на улице Юлиуса Фучика.
Отечественные пользователи в комментариях под постом нашего дипведомства подсказали свои варианты, куда переселить чешских дипломатов из центра столицы и указали на эффект бумеранга (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):
"Бирюлево – прекрасный и быстро развивающийся район", "Забыли чехи принцип кодекса Каролина – око за око", "Вот и я о том же. Не буди лихо , пока тихо", "И правильно, Россия должна, наконец, перестать стесняться...", "Рассмотрите аналогичный вопрос относительно здания посольства США, без слез не взглянешь, что они сделали со зданием "Лучше бы отдали детям/пенсионерам" – время вспомнить вечное предложение по делу ))".
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