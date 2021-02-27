Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия не купилась: План США по сдаче Украины лопнул как мыльный пузырь - Кедми
Аксёнов выдал крымскую тайну семьи Зеленских: "Оккупантам" платит акти...
"Будем бить": Кедми перевёл грозное предупреждение Путина Западу
В Армении "сдали" Пашиняна: "Саркисян в шоковом состоянии покинул...
Главная / Политика

Россия приготовила сюрприз для НАТО: Теперь в Донбассе

27 февраля 2021, 16:30  •  220 • Политика
Военный эксперт Алексей Леонков усомнился в участии военнослужащих США и стран - членов НАТО в вооружённом конфликте в Донбассе. Эксперт заявил, что вряд ли Вашингтон отправит в регион свои войска для поддержки действий украинской армии - ВСУ.
Впрочем, эксперт не исключил, что любая из стран НАТО теоретически может помочь украинской армии преломить ход вооружённого противостояния в Донбассе, просто направив туда свою авиацию. Но в том случае западных военлётов будет ожидать русский сюрприз, указал сайт "Военное дело".
Небо над Донбассом обязательно защитят силы противовоздушной обороны России. В итоге там образуется бесполётная зона, и никакого преимущества у ВСУ снова не будет. Своих военнослужащих с воздуха они поддержать не смогут. А значит, переломить ход противостояния в свою пользу у Украины всё равно не выйдет, считает Леонков.
Эксперт также обосновал правомочность России в случае, если она решит вмешаться в конфликт в Донбассе. Уже сейчас там живут от 250 тысяч до полумиллиона граждан России. Москва просто станет на защиту собственных граждан. Это вполне согласуется с международным правом и традициями.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



220
Источник
Похожие новости
27 февраля 2021, 04:35
Аксёнов выдал крымскую тайну семьи Зеленских: "Оккупантам" платит активно"
27 февраля 2021, 00:55
"Преподнести подарочек России": Политолог раскрыл план Зеленского
27 февраля 2021, 00:55
США огрызнулись на упрёк Лаврова: "Мы сделали то, что считали релевантным"
27 февраля 2021, 12:50
Украину хотели "повесить" на Россию. Но одна фраза Путина разоблачила все планы
27 февраля 2021, 04:35
"Украинцев своими они не считали": Слова Порошенко о потере Крыма – попытка оправдаться
27 февраля 2021, 09:10
Право на свободу отключили на Украине: Новый телеканал проработал час
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 февраля 2021, 04:35
Аксёнов выдал крымскую тайну семьи Зеленских: "Оккупантам" платит активно&q...
27 февраля 2021, 00:55
"Преподнести подарочек России": Политолог раскрыл план Зеленского
27 февраля 2021, 00:55
Зеленский с улыбкой позвал Крым домой. Народ в замешательстве: "Он или идиот, ил...
27 февраля 2021, 02:45
"Запугивание на высоком уровне": Pfizer пошла на шантаж и угрозы ради выгод...
27 февраля 2021, 00:55
США огрызнулись на упрёк Лаврова: "Мы сделали то, что считали релевантным"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2021, 21:55
Боррель проговорился: "На самом деле - это объявление войны"
23 февраля 2021, 00:40
"Запійна маячня" одолела Украину. От врачей требуют лечить на "мове"
24 февраля 2021, 19:45
Россия не купилась: План США по сдаче Украины лопнул как мыльный пузырь - Кедми
22 февраля 2021, 09:05
Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили двумя словами
22 февраля 2021, 12:45
В прямом эфире прозвучала неожиданная правда о российском Крыме: "Агрессор" предпочёл дело
23 февраля 2021, 13:30
Россия в шаге от "огромной геополитической победы". В успехе Москвы обвинили Байдена
24 февраля 2021, 14:15
Кремлёвский пул поделился инсайдом о ключевой отставке: "Сергей Кужугетович, вы знаете…"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.