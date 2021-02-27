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Россия приготовила сюрприз для НАТО: Теперь в Донбассе
27 февраля 2021, 16:30 • 220 • Политика
Военный эксперт Алексей Леонков усомнился в участии военнослужащих США и стран - членов НАТО в вооружённом конфликте в Донбассе. Эксперт заявил, что вряд ли Вашингтон отправит в регион свои войска для поддержки действий украинской армии - ВСУ.
Впрочем, эксперт не исключил, что любая из стран НАТО теоретически может помочь украинской армии преломить ход вооружённого противостояния в Донбассе, просто направив туда свою авиацию. Но в том случае западных военлётов будет ожидать русский сюрприз, указал сайт "Военное дело".
Небо над Донбассом обязательно защитят силы противовоздушной обороны России. В итоге там образуется бесполётная зона, и никакого преимущества у ВСУ снова не будет. Своих военнослужащих с воздуха они поддержать не смогут. А значит, переломить ход противостояния в свою пользу у Украины всё равно не выйдет, считает Леонков.
Эксперт также обосновал правомочность России в случае, если она решит вмешаться в конфликт в Донбассе. Уже сейчас там живут от 250 тысяч до полумиллиона граждан России. Москва просто станет на защиту собственных граждан. Это вполне согласуется с международным правом и традициями.
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