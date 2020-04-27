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Россия приготовила неприятный сюрприз для американских F-35 на Аляске

27 апреля 2020, 09:41  •  176 • Война

Россия приготовила неприятный сюрприз для американских F-35 на Аляске

Пентагон усиливает свою воздушную группировку на Аляске и перебрасывает туда свои малозаметные многофункциональные истребители-бомбардировщики F-35 Lightning II для оказания поддержки находящимся там F-22 Raptor. Об этом сообщает американское издание Military Watch. Однако у России уже готов ответ на этот шаг США.

21 апреля 2020 года ВВС США разместили на Аляске, на постоянной основе, свои первые два F-35A. Они базируются на военно-воздушной базе Эйлсон примерно в 42 км к юго-востоку от города Фэрбенкс (Фэрбанкс).

Из-за близости Аляски к России, там находится элита ВВС США – истребители F-22. Теперь к ним присоединились F-35A, которые предназначены для преодоления ПВО противника и нанесения ударов по земле.

Эти два типа самолета в значительной степени дополняют друг друга, а Аляска станет регионом, где они оба будут развернуты в значительном количестве. Ожидается, что на указанной авиабазе будет находиться 52 единицы F-35 Lightning II к концу 2022 года.

Тем временем, газета «Известия» сообщила, что новейшие радиолокационные станции «Небо-М» и «Подлет», усиленные автоматической системой управления (АСУ) «Фундамент-М», прикроют небо на Дальнем Востоке России.

По информации российского издания, соответствующая техника уже поступила в одну из бригад региона. Уточняется, что «Небо-М» обнаруживает различные цели, включая малозаметные, на дальности до 1 тыс. км. Если станции разместить на Чукотке, они смогут покрыть значительную территорию американской Аляски.

До 2021 года российское военное ведомство хочет поставить в радиотехнические войска не менее 20 единиц «Небо-М». Так что американские малозаметные истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II не останутся незамеченными.

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