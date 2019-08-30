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Россия пригласила генсека ООН на празднование 75-летия Победы
30 августа 2019, 21:09 • 40 • Политика
ООН, 30 августа. /ТАСС/. Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на брифинге по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
"Конечно, мы готовы его принять", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, руководители 17 стран уже подтвердили свое участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 9 мая 2020 года в Москве. Он уточнил, что среди подтвердивших свое участие - лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии, Сербии.
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