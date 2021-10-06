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Американские аналитики предложили план по противодействию России

Политические обозреватели американского издания The Hill призвали Вашингтон увеличить влияние в средиземноморском регионе. По их мнению, власти США должны активнее противодействовать России.

Аналитики считают, что влияние нашей страны на Средиземном море резко возросло. Они представили план, с помощью которого Белый дом сможет отомстить России за строительство газопровода "Северный поток-2". Кроме того, американцев смущает возращение Крыма в состав РФ.

Альп Севимлисой и Питер Вудард уверены, что США должны ответить России за высокие достижения как в политической, так в экономической сфере. По мнению авторов статьи, сегодня наша страна представляет угрозу Вашингтону. Более того, влияние Москвы в средиземноморском регионе продолжает расти.

Издания The Hill призывает американские власти не допустить ослабления США. Аналитики уверены, что Россия уже заняла господствующее положение на Черном море. Статус "грозной силы" вернулся к нашей стране после присоединения Крыма.

Кроме того, эксперты уверены, что геополитическая роль России возросла и в Европе, что якобы угрожает союзникам США по НАТО. Американцы подчеркнули, что это стало возможным после запуска газопровода "Северный поток-2". Они также отметили, что европейские страны сегодня оказались в зависимости от российского газа.