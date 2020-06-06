Россия предупредила - Праге аукнется "рициновый скандал"

Пресс-служба российского МИД опубликовала официальную реакцию ведомства на новость о высылке дипломатов из Праги. Решение чешской стороны было охарактеризовано как "непорядочное и недостойное" и как "недружественный шаг".

В МИД не увидели оснований для подобной реакции чешских властей, но отметили, что отношениям этой страны с Россией был нанесён серьёзный урон. В ведомстве пообещали дать Праге адекватный ответ, а также учитывать ситуацию в дальнейшем.

"За такие провокации надо будет отвечать", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что один из российских дипломатов якобы уведомил службы госбезопасности Чехии о ввозе им в страну яда рицина. В Россотрудничестве пояснили, что персонами нон грата объявлены два сотрудника: исполняющий обязанности главы представительства организации Андрей Кончаков и сотрудник Российского центра науки и культуры по фамилии Рыбаков. Они подлежат высылке из Чехии в 48 часов.