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Россия предупредила - Праге аукнется "рициновый скандал"

06 июня 2020, 01:55  •  113 • Политика
В Министерстве иностранных дел дали оценку так называемому "рициновому скандалу", из-за которого российских дипломатов высылают из Чехии. В ведомстве назвали это провокацией и предупредили, что ситуация аукнется: "За такое надо отвечать".
Пресс-служба российского МИД опубликовала официальную реакцию ведомства на новость о высылке дипломатов из Праги. Решение чешской стороны было охарактеризовано как "непорядочное и недостойное" и как "недружественный шаг".
В МИД не увидели оснований для подобной реакции чешских властей, но отметили, что отношениям этой страны с Россией был нанесён серьёзный урон. В ведомстве пообещали дать Праге адекватный ответ, а также учитывать ситуацию в дальнейшем.
"За такие провокации надо будет отвечать", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что один из российских дипломатов якобы уведомил службы госбезопасности Чехии о ввозе им в страну яда рицина. В Россотрудничестве пояснили, что персонами нон грата объявлены два сотрудника: исполняющий обязанности главы представительства организации Андрей Кончаков и сотрудник Российского центра науки и культуры по фамилии Рыбаков. Они подлежат высылке из Чехии в 48 часов.

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