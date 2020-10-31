Россия предотвратила четыре госпереворота и готовится к пятому бою с Вашингтоном

Автор:

Маргарита Меньшикова

После развала СССР наша страна не отвечала адекватно на такие явно недружественные шаги "западных партнёров". Но Вашингтону пора понять, что с тех пор ситуация явно поменялась, и не в его пользу. Теперь безнаказанно обижать кого вздумается Россия, подобно мировому рефери, не позволит, и при необходимости вступится не только за себя, но и за друзей.

Отстоять Сирию с Башаром Асадом

Участие России в сирийской войне, целью которой явно было свержение действующего правительства Башара Асада, в своё время вызвало мощное противодействие со стороны "западных партнёров". Ещё каких-то пять лет назад армия Асада контролировала тонкую линию вдоль западных границ Сирии. С одной стороны, её прессовала ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), с другой – вооружённая оппозиция и десятки террористических организаций, включая самую крупную из них – "Ан-Нусру" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).

Западные страны во главе с США, которые уже год как бомбили ИГИЛ и поддерживали курдских ополченцев, всё ещё думали о бесполётной зоне или даже операции против Дамаска. Ещё бы несколько месяцев, и режим Асада мог пасть, даже без военной интервенции НАТО. В этот критический момент сирийский президент и обратился к России с просьбой о предоставлении военной помощи. 30 сентября 2015 года Совет Федерации одобрил предложение Владимира Путина использовать российские ВС на территории Сирийской Арабской Республики.

С тех пор при поддержке базирующихся на авиабазе Хмеймим ВКС сирийская армия расширила свой контроль с 20 до 70% территории страны. Асад взял такие крупные города, как Пальмира, Хомс, Алеппо, Дейр-эз-Зор, Восточная Гута и Деръа.

На Западе очень нервно реагировали на ввод российских ВКС. Газеты писали – мол, операция России в Сирии вряд ли сыграет роль в победе над ИГИЛ и даже может усугубить ситуацию в стране. Но уже через несколько лет прежние противники были вынуждены признать, что ошибались.

Признание роли ВКС России – не только изменение отношения к Асаду в регионе, но и к самой России. Фото: Vadim Savitsky/Globallookpress

В 2016-м на заседании G7 премьер-министр Японии Синдзо Абэ не подписал совместное заявление с критикой действий России в Сирии. Это при том, что Токио присоединился к санкциям США и ЕС против Москвы в связи с крымскими событиями. В июле 2018-го канцлер Германии Ангела Меркель впервые поддержала военные действия российских и сирийских сил. Ровно год спустя Франция впервые официально отказалась от требования отставки Башара Асада с поста президента Сирии.

Отношение к поддерживаемому Москвой Асаду начало меняться не только в Европе, но и в странах региона. В прошлом году турецкая оппозиция открыто выступила с призывом признать легитимность сирийского президента и установить дипотношения между Анкарой и Дамаском.

Признание роли ВКС России – не только изменение отношения к Асаду в регионе, но и к самой России. Турция и суннитские монархии осознали бессмысленность борьбы против Дамаска. Анкара создала вместе с Тегераном и Москвой астанинский формат, который остановил кровопролитие в четырёх "зонах деэскалации". Иордания и Египет в итоге тоже присоединились к "тройке". Турция и западные страны перестали считать "Хайят Тахрир аш-Шам" (бывшая "Ан-Нусра" – организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) вооружённой оппозицией, борющейся против "диктатора Асада", и занесли их в список террористических организацией. Следовательно, операции сирийской армии против "Хайят Тахрир аш-Шам" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) получили легитимность со стороны НАТО.

"Оранжевая революция" в Венесуэле не прокатила

Ещё в прошлом году мощные потрясения после президентских выборов, в результате которых на второй срок был избран действующий лидер этой страны Николас Мадуро, охватили Венесуэлу. Оппозиция объявила, что выборы-де были неправильными, президент – нелегитимен, а в стране нужно срочно начинать строить демократию. Знакомая схема...

В США поспешили поддержать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, объявившего себя президентом, и спешно начали собирать против Мадуро большую международную коалицию. Американцы прямо заявляли, что готовы начать военное вторжение в страну, – и не они одни.

Появление российских военных в Венесуэле отрезвило многих, начиная с Вашингтона, где резко передумали вторгаться в эту страну, сделав позиции самозваного "временного президента" Хуана Гуайдо шаткими не только внутри страны, но и за рубежом.

Россия открыто бросила вызов Доктрине Монро, в которой США почти 200 лет назад присвоили себе право фактически угнетать латиноамериканские страны. На это обратила внимание официальный представитель российского МИД Мария Захарова: заявления официальных лиц США о неприемлемости вмешательства "враждебных" государств в дела Западного полушария наглядно демонстрируют отношение США к Венесуэле и всем государствам Латинской Америки, которым в Вашингтоне фактически "отказывают в суверенитете".

При этом Москва проигнорировала позицию враждебной Каракасу и лояльной США Группы Лимы, которая осудила прибытие российских военных в Венесуэлу, "военные провокации или развёртывания, которые угрожают миру и безопасности в регионе". Можно сказать, что последствия решительности Москвы не заставили себя ждать. Американские военные не только начали страшиться вторжения в Венесуэлу – страшно перепугались, что могли сами спровоцировать Россию, когда доставили "гуманитарную помощь" к границам этой страны. Шанахан и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд, принимавшие участие в слушаниях по поводу Венесуэлы в Палате представителей Конгресса США, дружно отрицали, что доставка американскими военными "гуманитарных" грузов к границам Венесуэлы вынудила Россию послать туда свои войска. У них, дескать, не было таких намерений, просто они хотели доставить "гуманитарку" быстро, чтобы поскорее "помочь народу Венесуэлы"...

Появление российских военных и киберэкспертов в Венесуэле оказало благотворное влияние и на Бразилию, президент которой Жаир Болсонару (по прозвищу Тропический Трамп) в ходе рабочего визита в США давал понять, что не против военного вторжения в Венесуэлу за компанию с американцами. Однако после появления "ограниченного контингента" российских войск в Венесуэле бразильский министр обороны Фернанду Азеведу-и-Силва заявил, что его страна отвергает военное вмешательство во внутренние дела этой страны. И заявил он об этом не в телешоу, а самому советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону в Вашингтоне. Бразилия, по его словам, выступает за мирное урегулирование конфликта.

В США поспешили поддержать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо и прямо заявляли, что готовы начать военное вторжение в Венесуэлу. Фото: Stefani Reynolds/Globallookpress

Совсем недавно одна западная страна за другой, а также государства, находящиеся под западным влиянием, признавали назначенного из США по телефону Хуана Гуайдо "временным президентом" Венесуэлы. Им казалось, что если таких стран наберётся много и они будут громко топать ногами, то своего добьются – на фоне проводимой США кампании по дестабилизации Венесуэлы, призванной натравить её народ на своё якобы некомпетентное правительство. Но – не удалось, именно благодаря вмешательству России.

Спасти нерядового Эрдогана

В 2016 году едва не случился военный переворот в Турции – и в этом событии опять явно проглянули "уши" проамериканских сил и самого Вашингтона.

Царьград уже рассказывал в фильме "Турция. Переворот" о том, какую роль в организации мятежа сыграли живущий в США турецкий исламский проповедник Фетхуллах Гюлен и сами Соединённые Штаты.

Мэр Анкары находился в списке гюленовцев на уничтожение, он был 10-м в списке. Первым был Эрдоган. Вообще, все люди, стоящие за Эрдоганом и изменившие своё отношение к России в положительную сторону, стали объектами на уничтожение. Всё это выгодно проамериканским сторонникам,

– рассказывал философ Александр Дугин в прямом эфире телеканала, после премьеры фильма. Сам Дугин был непосредственным очевидцем попытки военного переворота в Турции: в тот момент он находился в аэропорту Анкары, который был оцеплен.

Когда бросают бомбы на парламент, когда захватывают главные центры вещания, когда западная пресса уже заведомо начинает поздравлять путчистов с победой народа над популярным ненавистным авторитарным режимом Эрдогана – все признаки "цветной революции", в её жестком таком, свинцовом сценарии налицо. Мы много раз это проходили, увы. Мы видели, как разваливались исламские государства Ближнего Востока. Всё начиналось с таких же событий, когда вначале появляется какой-то конфликт, потом он перерастает в жёсткую фазу, а дальше – страны просто нет, и кровавый хаос на года, как в Ираке, как в Афганистане, как в Ливии, как в Сирии. Поэтому это была очередная попытка,

– вспоминал позже Дугин.

Как реконструировали уже позже аналитики, турецкая разведка MIT смогла узнать об угрозе переворота за несколько часов до его фактического начала и сообщила об этом в Генштаб. По сообщению MIT, это произошло в 16:00 15 июля. Формально информация от MIT поступила начальнику Генерального штаба Хулуси Акару, командующему Сухопутными войсками Салиху Чолаку и генералу Яшару Гюлеру. Все они были позднее арестованы мятежниками, но из Генштаба успели выйти приказы о запрете полётов военных самолётов и вертолётов над Турцией.

В 2016 году едва не случился военный переворот в Турции. Фото: Depo Photos/Globallookpress

В то же время президент Турции Эрдоган заявил, что он получил известие о мятеже уже после его начала и успел покинуть отель за 10–15 минут до того, как там появились на вертолётах спецназовцы путчистов: "Пятнадцатого числа я был в Мармарисе, у нас был пятидневный отпуск. Примерно в 10 вечера мне передали новости, рассказали, что происходит. Мы решили покинуть (отель). В Мармарисе проводилась операция против меня. Двух моих охранников убили. Если бы я задержался на дополнительные 10–15 минут, меня бы убили или взяли в плен".

Сразу же возникает вопрос: отчего турецкие спецслужбы не предупреждали Эрдогана на протяжении как минимум шести часов? В прессе много сообщалось о том, что президент Турции поблагодарил Россию за спасение своей жизни. По данным СМИ, планы о заговоре США свергнуть Эрдогана стали известны разведструктурам России за девять месяцев до попытки путча. И сведения, по всей видимости, были переданы сразу.

Самолёт Эрдогана планировали сбить и с помощью ЦРУ заменить лидера Турции на Фетхуллаха Гюлена. Но поскольку до этого Эрдоган принёс России извинения за сбитый бомбардировщик Су-24 (шаг, казалось, был довольно неожиданный, как будто турецкий лидер что-то узнал), – то Министерство обороны России будто бы сочло возможным начать операцию по защите турецкого лидера – "с помощью элитного 25-го полка спецназа ГРУ МО РФ". Именно спецназовцы из России успели эвакуировать Эрдогана в отель Casa De Maris незадолго до штурма отеля Grand Yazici Club Turban, где ранее он находился, и те 8–10 управлявшихся агентами ЦРУ боевых групп яростно обрушились... в пустоту.

Факт, что президент Эрдоган первое обращение к народу с призывом выйти на улицы против мятежа провёл через одну из социальных сетей, находясь явно в некотором "неофициальном" убежище с тюлевыми занавесками на окнах.

А затем неожиданно оказался в центре управления страной и взял все нити управления в свои руки – по предположению тех же источников, прикрытый на перелёте в Анкару русскими силами ВКС. Отчего лётчики мятежных турецких ВВС и не смогли сбить президентский борт Gulfstream IV с регистрацией TC-ATA, хотя будто бы уже держали этот самолёт в своих прицелах.

От Белоруссии дойдут до Молдавии?

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин недавно раскрыл, что именно США пытались организовать "цветную революцию" и антиконституционный переворот в Белоруссии. По словам главы СВР, опубликованным на сайте ведомства, Вашингтон в своё время взял под "плотную опеку" экс-кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую. США призывал своих европейских союзников усилить нажим на Минск, чтобы принудить правительство Александра Лукашенко к диалогу по вопросам "передачи власти".

Фактически речь идёт о плохо завуалированной попытке организовать очередную "цветную революцию" и антиконституционный переворот, цели и задачи которых не имеют ничего общего с интересами белорусских граждан,

– пояснил Нарышкин. Он раскрыл, что протесты в Белоруссии с самого начала координировались из-за рубежа – в основном, из Штатов.

Солидарен с этим мнением министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом он сообщал на заседании совместной коллегии Министерств обороны России и Белоруссии. Шойгу рассказал, что протесты в соседней стране финансировались Западом.

Это делалось с целью сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства, внести раскол в российско-белорусские отношения. Решительно осуждаем такие действия и считаем неприемлемым вмешательство во внутренние дела других стран,

– отметил Шойгу, напомнив, что Вашингтон уже на регулярной основе расшатывает внутриполитическую ситуацию в целом ряде стран при помощи "цветных революций".

Сергей Нарышкин утверждает, что именно США пытались организовать "цветную революцию" и антиконституционный переворот в Белоруссии. Фото: Ulf Mauder/Globallookpress

Вполне вероятно, что в США считали – раз Лукашенко на тот момент уже успел много раз повести себя в отношениях с Москвой довольно фривольно (чего стоит только история с арестом русских чоповцев), то Россия за него может и не вступиться. Однако Вашингтон сильно просчитался. Именно это и следует из выступления Нарышкина. Хотя прямо об этом не сказано, но между строк легко читается: именно Москва помогла сохранить в Белоруссии законное правительство и не позволила свершиться очередному перевороту. В ином случае последствия могли быть печальны: в пример можно привести соседнюю Украину.

Впрочем, тот же Нарышкин намекнул на то, что русским в ближайшее время придётся помочь ещё одному соседу. По данным СВР, сценарий, опробованный в Белоруссии и Киргизии, будет вскоре отработан и в Молдавии. В ноябре там пройдут президентские выборы. И если выиграет нынешний лидер Игорь Додон, оппозиция немедленно заявит о нечестности голосования и организует массовые протесты.

В Молдавию уже выехали американские специалисты, поднаторевшие в подготовке таких событий, констатировал Нарышкин. Интерес Вашингтона в этом деле вполне ясен: Додон настроен на лояльность к России и странам СНГ, укрепление с ними связей, а это сильно не на руку Западу.