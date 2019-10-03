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Россия предложит поправки к механизму реагирования на нарушения устава Совета Европы

03 октября 2019, 03:24  •  85 • Политика
Российская делегация предложит поправки к создаваемому механизму реагирования на нарушения устава Совета Европы. Об этом в среду, 2 октября, сообщил руководитель делегации вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
По его словам, в ходе встречи с генеральным секретарем организации Марией Пейчинович-Бурич была высказана озабоченность тем, что французское председательство в Совете Европы пытается внедрить механизм в максимально сжатые сроки. «Нам не хотелось бы, чтобы это было в ущерб качеству», — цитирует Толстого ТАСС.
Накануне российский сенатор Алексей Пушков поприветствовал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, поддержавшего продолжение работы российской делегации в Совете Европы и его Парламентской ассамблее.
Россию лишили права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в СЕ.
26 июня текущего года Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации. Этому воспротивились Грузия и Украина.

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