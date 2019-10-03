Россия предложит поправки к механизму реагирования на нарушения устава Совета Европы

Российская делегация предложит поправки к создаваемому механизму реагирования на нарушения устава Совета Европы. Об этом в среду, 2 октября, сообщил руководитель делегации вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, в ходе встречи с генеральным секретарем организации Марией Пейчинович-Бурич была высказана озабоченность тем, что французское председательство в Совете Европы пытается внедрить механизм в максимально сжатые сроки. «Нам не хотелось бы, чтобы это было в ущерб качеству», — цитирует Толстого ТАСС.

Накануне российский сенатор Алексей Пушков поприветствовал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, поддержавшего продолжение работы российской делегации в Совете Европы и его Парламентской ассамблее.

Россию лишили права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в СЕ.

26 июня текущего года Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации. Этому воспротивились Грузия и Украина.