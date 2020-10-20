Россия предложила США ядерную "заморозку" с одним условием

Ранее, напомним, президент России Владимир Путин выдвинул идею предложить США продлить на год договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III, СНВ-3). Свою ноту Москва уже выдала Вашингтону ещё 16 октября. Однако четыре дня спустя из-за океана в ответ слышна только тишина.

МИД России подтверждает отсутствие ответа от США, отметив, что пока только были "отдельные комментарии американских официальных лиц в соцсетях". Российские дипломаты решили внести ясность в сложившуюся ситуацию, учитывая все противоречия.

"Россия предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы "заморозить" на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов", - говорится в официальном сообщении российского внешнеполитического ведомства.

При этом Вашингтону озвучивается одно ключевое условие: данная позиция Москвы "может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что "заморозка" боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США".

Однако экономист Михаил Делягин весьма категорично отозвался об этом предложении о "заморозке", посчитав её капитуляцией.

"Капитуляция как она есть", - написал он в своём авторском Telegram-канале "DELYAGIN's special".