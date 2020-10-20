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Россия предложила США ядерную "заморозку" с одним условием
20 октября 2020, 16:40 • 140 • Политика
МИД России сообщил о том, что Москва до сих пор не получила официального ответа США на ноту по договору СНВ-3. В то же время Россия предложила американцам "заморозить" на год количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. Экономист Михаил Делягин резко осудил это предложение, назвав "капитуляцией".
Ранее, напомним, президент России Владимир Путин выдвинул идею предложить США продлить на год договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III, СНВ-3). Свою ноту Москва уже выдала Вашингтону ещё 16 октября. Однако четыре дня спустя из-за океана в ответ слышна только тишина.
МИД России подтверждает отсутствие ответа от США, отметив, что пока только были "отдельные комментарии американских официальных лиц в соцсетях". Российские дипломаты решили внести ясность в сложившуюся ситуацию, учитывая все противоречия.
"Россия предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы "заморозить" на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов", - говорится в официальном сообщении российского внешнеполитического ведомства.
При этом Вашингтону озвучивается одно ключевое условие: данная позиция Москвы "может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что "заморозка" боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США".
Однако экономист Михаил Делягин весьма категорично отозвался об этом предложении о "заморозке", посчитав её капитуляцией.
"Капитуляция как она есть", - написал он в своём авторском Telegram-канале "DELYAGIN's special".
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