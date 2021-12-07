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Россия предложила США выбор между Лавровым и Шойгу - Le Figaro

07 декабря 2021, 14:50  •  214 • Политика
Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва требует от Вашингтона гарантий безопасности
Главы двух мировых держав Владимир Путин и Джо Байден очертили друг перед другом "красные линии" по вопросу Украины. Президент США поддерживает территориально целостность Незалежной. Российский лидер требует гарантий, что соседнее государство не станет членом Североатлантического альянса. Об этом заявил политолог Флоран Пармантье.
Эксперт по геополитике оценил противостояние Москвы и Вашингтона в интервью авторитетному французскому изданию Le Figaro. По его словам, Россия проводит военные учения на собственной территории, поэтому мировое сообщество не может осуждать нашу страну.
Аналогичные маневры можно было наблюдать и весной этого года, однако никакого вторжения на территорию Украины не случилось, напомнил аналитик. В то же время он отметил, что Путин хочет получить от Запада гарантии безопасности для России, которая просто реагирует на внешние раздражители.
"Она пытается отреагировать на два или три недавних военных события: на появление турецких беспилотников, усиление военного присутствия НАТО в Черном море и нахождение американских бомбардировщиков в 20 км от России",
– подчеркнул Пармантье. Он также заявил, что наша страна поставила Белый дом перед выбором: либо американские власти будут разговаривать с главой МИД Сергеем Лавровым, либо им придется иметь дело с министром обороны Сергеем Шойгу.
Напомним, ранее американский дипломат рассказал о трудном положении Байдена из-за Украины. Экс-посол США заявил, что у Путина есть рычаги давления на Европу, однако начинать войну с Незалежной он не планирует.

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