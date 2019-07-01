Россия предложила США сделку: Пилота Ярошенко хотят обменять на арестованного американца - МИД

Россия предложила США обменять арестованного российского лётчика Константина Ярошенко на арестованного американца. Такой информацией поделился замглавы МИД России Сергей Рябков.

Напомним, что Ярошенко в 2010 году был захвачен американскими спецслужбами и тайно переправлен в США. Там его осудили на 20 лет по обвинению в контрабанде. Последние годы МИД России предпринимает все возможные действия для возвращения российского пилота на родину.