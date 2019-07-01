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Россия предложила США сделку: Пилота Ярошенко хотят обменять на арестованного американца - МИД
01 июля 2019, 16:54 • 98 • Политика
Россия призывает США освободить лётчика Ярошенко и обменять его на американца, заявил замглавы МИД РФ Рябков.
Россия предложила США обменять арестованного российского лётчика Константина Ярошенко на арестованного американца. Такой информацией поделился замглавы МИД России Сергей Рябков.
Напомним, что Ярошенко в 2010 году был захвачен американскими спецслужбами и тайно переправлен в США. Там его осудили на 20 лет по обвинению в контрабанде. Последние годы МИД России предпринимает все возможные действия для возвращения российского пилота на родину.
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