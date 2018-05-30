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Россия предложила СБ ООН принять заявление в поддержку минских соглашений по Украине

30 мая 2018, 01:39  •  12 • Политика

ООН, 30 мая. /ТАСС/. Россия предлагает Совету Безопасности ООН принять заявление в поддержку выполнения минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на первом в этом году заседании Совета Безопасности по ситуации на Украине.

По его словам, Россия больше всех заинтересована в прекращении кровопролития в Донбассе. "Именно поэтому, господин председатель, мы предлагаем принять краткое заявление председателя Совета", - сказал дипломат, обращаясь к главе МИД Польши Яцеку Чапутовичу.

Небензя зачитал выдержки из подготовленного Россией текста заявления, в котором содержится призыв "обеспечить полное, всестороннее и последовательное выполнение Комплекса мер" по выполнению минских соглашений, включая "всеобъемлющее прекращение огня".

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