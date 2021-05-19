Россия предложила помощь Баку и Еревану в решении вопроса с границей

Россия предложила Баку и Еревану помощь в решении вопроса с границей. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров.

Он отметил, что по предварительной договорённости между сторонами наша страна предложила оказать содействие "в начале и проведении делимитации, демаркации границы".

По словам Лаврова, официальная Москва выступит консультантом специальной армянско-азербайджанской комиссии, которая будет решать эти вопросы.

Ранее стало известно, что Армения и Азербайджан готовы приступить к делимитации границ и начать переговоры. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Этому предшествовали предложения о помощи от министра иностранных дел России Сергея Лаврова и тревожные "звонки" от главы Минобороны России Сергея Шойгу армянскому коллеге.