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Россия предложила помощь Баку и Еревану в решении вопроса с границей

19 мая 2021, 10:05  •  27 • Политика
Россия предложила Баку и Еревану помощь в решении вопроса с границей. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров.
Он отметил, что по предварительной договорённости между сторонами наша страна предложила оказать содействие "в начале и проведении делимитации, демаркации границы".
По словам Лаврова, официальная Москва выступит консультантом специальной армянско-азербайджанской комиссии, которая будет решать эти вопросы.
Ранее стало известно, что Армения и Азербайджан готовы приступить к делимитации границ и начать переговоры. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Этому предшествовали предложения о помощи от министра иностранных дел России Сергея Лаврова и тревожные "звонки" от главы Минобороны России Сергея Шойгу армянскому коллеге.

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