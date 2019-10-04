|
Россия предложила перенести работу Первого комитета ООН из США
04 октября 2019, 03:24 • 32 • Политика
ООН, 4 октября. /ТАСС/. Россия предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, в Вену или Женеву из-за невыдачи виз трети российской делегации. Об этом заявил в четверг первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"В целях нормализации работы Первого комитета и КОР [Комиссии ООН по разоружению] считаем необходимым рассмотреть вопрос о проведении их соответствующих сессий в 2020 году за пределами территории США, например в Вене или Женеве, - сказал он, выступая на заседании комитета. - Готовы к предметному обсуждению этого вопроса в ходе текущей сессии ГА ООН".
В беседе с корреспондентом ТАСС Полянский сообщил, что визы не были выданы вовремя трети российской делегации, которая должна была принять участие в работе комитета в четверг. В связи с этим он предложил взять паузу в его работе.
"Пока визовый вопрос остается подвешенным, мы предлагаем взять техническую паузу для его урегулирования в срочном порядке, - сказал он на заседании комитета. - Как только будут выданы визы всей, без исключений, нашей делегации, готовы возобновить официальную сессию".
"Одновременно просим Секретариат ООН и Бюро предпринять действенные шаги по прекращению практики, когда одно государство беспардонно блокирует участие в работе Первого комитета делегации других государств - членов ООН", - добавил российский дипломат.
Обязательства страны-хозяйки
Полянский напомнил, что США, согласно положениям соглашения 1947 года о штаб-квартире ООН, обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ к центральным учреждениям ООН всех без исключения официальных представителей государств - членов и выдавать им визы "безвозмездно и в возможно краткий срок". "Право принимать у себя штаб-квартиру ООН - это привилегия, дарованная США в обмен на указанные гарантии", - констатировал он.
"У Вашингтона нет никаких оснований в одностороннем порядке блокировать участие представителей государств - членов ООН в проводимых под ее эгидой мероприятиях, - продолжил зампостпреда. - Тем более решать за них, кто должен входить в состав или, более того, возглавлять национальные делегации, а кто нет".
"С подобной практикой мириться не намерены. Отступать от наших законных прав - самим формировать состав российской делегации на мероприятия ООН - не будем", - заключил он.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
32
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 октября 2019, 09:39
|
28 сентября 2019, 14:24
|
03 октября 2019, 09:39
|
01 октября 2019, 10:39
|
27 сентября 2019, 22:36
|
03 октября 2019, 09:39
|
01 октября 2019, 02:39