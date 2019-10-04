Россия предложила перенести работу Первого комитета ООН из США

ООН, ‪4 октября‬. /ТАСС/. Россия предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, в Вену или Женеву из-за невыдачи виз трети российской делегации. Об этом заявил в четверг первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"В целях нормализации работы Первого комитета и КОР [Комиссии ООН по разоружению] считаем необходимым рассмотреть вопрос о проведении их соответствующих сессий в 2020 году за пределами территории США, например в Вене или Женеве, - сказал он, выступая на заседании комитета. - Готовы к предметному обсуждению этого вопроса в ходе текущей сессии ГА ООН".

В беседе с корреспондентом ТАСС Полянский сообщил, что визы не были выданы вовремя трети российской делегации, которая должна была принять участие в работе комитета в четверг. В связи с этим он предложил взять паузу в его работе.

"Пока визовый вопрос остается подвешенным, мы предлагаем взять техническую паузу для его урегулирования в срочном порядке, - сказал он на заседании комитета. - Как только будут выданы визы всей, без исключений, нашей делегации, готовы возобновить официальную сессию".

"Одновременно просим Секретариат ООН и Бюро предпринять действенные шаги по прекращению практики, когда одно государство беспардонно блокирует участие в работе Первого комитета делегации других государств - членов ООН", - добавил российский дипломат.

Обязательства страны-хозяйки

Полянский напомнил, что США, согласно положениям соглашения 1947 года о штаб-квартире ООН, обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ к центральным учреждениям ООН всех без исключения официальных представителей государств - членов и выдавать им визы "безвозмездно и в возможно краткий срок". "Право принимать у себя штаб-квартиру ООН - это привилегия, дарованная США в обмен на указанные гарантии", - констатировал он.

"У Вашингтона нет никаких оснований в одностороннем порядке блокировать участие представителей государств - членов ООН в проводимых под ее эгидой мероприятиях, - продолжил зампостпреда. - Тем более решать за них, кто должен входить в состав или, более того, возглавлять национальные делегации, а кто нет".

"С подобной практикой мириться не намерены. Отступать от наших законных прав - самим формировать состав российской делегации на мероприятия ООН - не будем", - заключил он.