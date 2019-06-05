Россия предложила навести порядок в Гвинейском заливе, где пираты объявили "охоту" на русских моряков

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН по проблемам безопасности в Центральной Африке поднял вопрос о борьбе с пиратством в Гвинейском заливе.

У побережья Бенина и Экваториальной Гвинеи продолжаются разбойные нападения на иностранные морские суда, напомнил дипломат, а пираты объявили настоящую "охоту" на русских моряков и стремятся захватить их ради получения выкупа.

У России, напомнил дипломат, есть позитивный опыт участия в международных проектах по борьбе с пиратством у берегов Сомали, и этот опыт может быть использован в Гвинейском заливе при условии получения соответствующего мандата ООН.

В своём выступлении, которое приводится на сайте российского постпредства при ООН, Дмитрий Полянский обратил внимание на активность запрещённой в России радикальной организации "Боко Харам". В Чаде исламисты нападают на мирных жителей, сотрудников ООН и неправительственных организаций, а их ряды пополняются за счёт разгромленного в Сирии запрещенного в РФ "Исламского государства".

"В заключение хотел бы напомнить, что вызовы и угрозы, с которыми в настоящее время сталкивается регион Центральной Африки, тесно взаимосвязаны, а сами государства – взаимозависимы. Дестабилизация ситуации в одной стране способна всколыхнуть весь субрегион, обрушив безопасность у соседей. Поэтому крайне важно не перейти грань между превенцией и вмешательством во внутренние дела", - подчеркнул российский дипломат.