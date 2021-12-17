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Россия предложила НАТО взаимно объявить об отсутствии военных намерений

17 декабря 2021, 15:50  •  130 • Политика
Фото: Sebastian Willnow / dpa / www.globallookpress.com
На Смоленской площади считают, что стороны должны начать отношения с чистого листа
Москва предложила НАТО подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников. Об этом следует из соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов Североатлантического блока, который подготовила российская сторона для обсуждения с Вашингтоном. Соответствующий документ опубликован на сайте МИД России в пятницу, 17 декабря.
Также Москва предлагает НАТО поддерживать мирный диалог и осуществлять совместные действия для предотвращения инцидентов в международных морских водах и в воздушном пространстве, прежде всего, в Балтийском и в Черноморском регионах.
Кроме того, на Смоленской площади предложили запретить использовать территорию третьих стран для нападения друг на друга.
"Участники [соглашения] обязуются не создавать условий или ситуаций, которые могли бы представлять или быть расценены в качестве угрозы для национальной безопасности других участников", - говорится в документе.
Помимо этого, соглашением предлагается отказаться от размещения вне национальных территорий ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, а также ядерного оружия. Тот же арсенал, который уже сегодня находится за пределами национальных территорий, необходимо вернуть на родину.
Ранее в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе выступления на брифинге призвал НАТО и США начать отношения с Москвой с чистого листа, а западным коллегам "отрешиться от прошлого". Дипломат подчеркнул, что российские инициативы по гарантиям безопасности должны стать платформой для будущей договоренности, передает "Общественная служба новостей".
Напомним, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству в объединении и призвал Москву изменить свое "поведение".

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