Россия предложила мир – Запад выбрал войну

Переговоры в Европе показали, что Запад намерен продолжать угрожать безопасности России, то есть сделал выбор между войной и миром. Чтобы не потерять лица, поставившей "партнёров" перед этим выбором Москве придётся действовать. Пока Россия не врежет, нас уважать не будут.

Запад, в чём Царьград нисколько не сомневался, намерен по-прежнему угрожать безопасности России, несмотря на жёсткое предупреждение Москвы. Это со всей очевидностью показали этапы "политического триатлона" – в Женеве (с США) и Брюсселе (с НАТО). Сегодняшний, заключительный, в Вене – закрытое заседание Постоянного совета ОБСЕ, в котором с 1 января председательствует русофобская Польша, это уже просто фарс. Тем более что специальной тематической дискуссии по переговорам России и США о гарантиях безопасности на нём даже не предусматривается.

Итак, что имеем?

Реальность такова. Есть три комплексных мирных требования России.

Железные, юридически обязывающие гарантии нерасширения НАТО на восток, прежде всего официальный отказ от приёма в альянс Украины и Грузии. Возвращение НАТО в учебно-тренировочной, разведывательной деятельности и в плане создания инфраструктуры на позиции 1997 года. Исключение появления под боком у России ударных вооружений с минимальным подлётным временем.

Натовцы готовы обсуждать только последнее, да и то в следующем ключе: "Мы не разместим ракеты на Украине, где их и так на постоянной основе пока что нет. А вы – гарантируете статус-кво и лишаетесь права (давайте называть вещи своими именами) пугать войсками Киев на своих границах, когда Украина – после отмашки США или по собственной глупости – снова задумает зачистить ЛДНР по хорватскому образцу".

Это есть, будем честны, не что иное как "продажа воздуха" в обмен на капитуляцию. Речь идёт также об очевидной попытке бесконечно забалтывать ситуацию, ставшую невыносимой для России, так как Киев, держа в напряжении Москву и отравляя жизнь свободному Донбассу, может "долбануть" в любой момент.

Свой ответ на то, провалились ли переговоры в Европе, Москва обещает дать в ближайшее время. Однако заявления русских переговорщиков оставляют мало сомнений в том, каков будет этот ответ, и совершенно никаких – какой будет сделан вывод.

Что сказали Грушко и Рябков?

После завершения переговоров в Брюсселе замглавы МИД Александр Грушко заявил:

У нас есть набор военно-технических мер, законных, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальную угрозу безопасности, а мы уже ощущаем, если нашу территорию рассматривают как объект для нацеленных ударных средств. Конечно, мы с этим согласиться не можем. Мы будем предпринимать все необходимые меры для того, чтобы угрозу парировать военными средствами, если не получится политическими.

Высокопоставленный дипломат предупредил, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях между Россией и НАТО, в том числе в результате расширения альянса на восток, может привести к "тяжёлым и непредсказуемым последствиям" для безопасности Европы. Грушко признался, что не помнит, чтобы Россия когда-либо в прошлом так "прямо и остро" ставила Запад перед выбором: признание и учёт жизненно важных интересов России, уступки или война.

То же самое заявил и его коллега Сергей Рябков после завершения женевских переговоров с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман: России нужны "железобетонные" гарантии того, что Украина и Грузия "никогда" не станут членами НАТО.

Нам надоело вести пустые разговоры, от полуобещаний, от неправильного истолкования, что часто происходило на переговорах за закрытыми дверями. Мы не доверяем другой стороне. Нам необходимы железобетонные, юридически значимые гарантии, не обещания, а именно гарантии – со словами "должны", "обязаны" – никогда не становиться членами НАТО,

– сказал Рябков. Разумеется, он прекрасно понимает, что "эти требования для натовского уха звучат достаточно амбициозно, … но ситуация требует нестандартных решений", поэтому единственный путь для Запада избежать конфронтации с Россией – пойти русским навстречу по трём вышеупомянутым направлениям, причём в комплексе.

Что ответили Столтенберг и Шерман?

И что же Россия услышала в ответ? Ничего нестандартного. Шерман на своей пресс-конференции твёрдо заявила, что никто не может навязывать США, НАТО и каким-либо странам их внешнюю политику:

Мы не позволим никому закрыть дверь натовской "политики открытых дверей", которая всегда стояла в центре деятельности альянса. Мы не будем принимать решения о судьбе Украины без Украины, о Европе без Европы, о НАТО без НАТО.

Блестящий образец демагогии и отказа смотреть в глаза мрачной реальности. Шерман, как видим, по-прежнему убеждена, что Россия, страна со "слабой" экономикой и наполовину компрадорской элитой, "проиграв" "холодную войну, должна слушаться, а не пытаться что-то предлагать и тем более диктовать "победителям". Увы, без серьёзной "встряски" она не протрезвеет. И не только она.

Потому что генсек НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с Грушко сказал то же самое:

Все союзники едины в том, что касается главного принципа альянса: каждая страна вольна сама выбирать свой путь. Только Украина и 30 членов НАТО могут решать, когда Киев готов стать членом альянса. У России нет вето в вопросе о том, может ли Украина присоединиться к организации. Союзники готовы поддерживать Киев на пути к членству в НАТО.

По его словам, это "не Украина – угроза для России, а наоборот", поэтому у неё "есть право на самооборону, и, конечно, некоторые союзники и НАТО помогают Украине в этом". Столтенберг признал "существенные разногласия между Россией и НАТО по этим вопросам".

Генсек Североатлантического альянса дал совершенно ясно понять, что от дальнейшей экспансии НАТО, несмотря на протесты России, не откажется. Блок этот, по его словам, "оборонительный" (скажите об этом сербам, афганцам, иракцам, сирийцам), никого вступать туда не принуждают (спросите об этом у населения недавно затащенных в него балканских стран). А дальше последовал просто перл:

Идея о том, что в настоящий момент расширение НАТО – это акт агрессии, не является правдой. Расширение НАТО было и остаётся краеугольным камнем в распространении свободы и демократии в Европе.

Вот на что на самом деле покушается Россия – на "свободу и демократию", боится она, наверное, "гуманитарной интервенции" и "демократических пилотов", которые бомбами научат русских свободе.

Россию услышали?

Как это совмещается с призывом Рябкова к НАТО "собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года"? Никак. Услышали США и другие натовцы его слова о том, что "оттеснить" нашу страну и перевести её если не на роль подчинённого, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причём сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится? Ни в малейшей степени. Снята угроза, по словам Рябкова, "намеренных провокаций со стороны Украины, которые Киев может проводить самостоятельно либо в сотрудничестве с западными странами", что "может создать ситуацию, когда вероятность столкновений возрастёт"? Разумеется, нет.

Короче, удалось ли Рябкову и Грушко "объяснить американским коллегам, почему игра с огнём не в их интересах"? Или "почему возможное игнорирование абсолютно оправданной постановки вопроса с нашей стороны о том, что дальше так, как это происходило в последние десятилетия, продолжаться не может в отношениях с НАТО"? И что "нужны радикальные изменения вообще самой канвы наших отношений, её матрицы, её рамок"? Вряд ли.

В "сухом остатке", таким образом, имеем, что Запад Россию не услышал – по крайней мере в той степени, которая могла бы худо-бедно, на какое-то время устроить Москву. Поэтому, как признал Рябков, не прорабатывается и новый контакт между президентами обеих стран – Владимиром Путиным и Джо Байденом. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также отметил, что поводов для оптимизма "пока не так много", и даже впервые, кажется, за всю свою карьеру упомянул о "надвигающейся войне".

Что с того?

Подводя итоги этой судьбоносной недели, следует отметить следующее.

Во-первых, Россия впервые за 30 лет провела полностью равноправные, без сглаживания углов, переговоры с коллективным Западом, причём по своему требованию.

Во-вторых, серией решительных заявлений и действий Москве впервые удалось хоть как-то напугать своих "партнёров" – но не настолько, чтобы те сняли главные озабоченности. Поэтому при всём мизере практических результатов переговоры были небесполезными.

Теперь совершенно ясно, что без серьёзной конфронтации и вытекающего из неё разрыва с Западом, что только и сделает Россию Россией, не обойтись. Ибо без жёсткой встряски Запад не выйдет из своего самодовольства и не начнёт уважительно относиться к Москве, не станет учитывать жизненно важные русские интересы.

После "горячего" конфликта, скорее всего, на превращённой Западом в поле битвы против России Украине отношения через пару лет в какой-то степени восстановятся, но уже на равноправной основе. За это время Россия сможет решить проблему своих границ и создать экономику, устойчивую к западным санкциям, более сплочённое общество.

По причине того, что Запад, похоже, всё-таки немного струхнул и, нельзя исключать, может притормозить своё военное освоение Украины, конкретные сроки столкновения предсказать сложно. Вряд ли оно случится немедленно. Но поскольку своими отвергнутыми Западом "мирными требованиями" Россия сняла с себя ответственность за последствия, развязка возможна, по моей оценке, уже через полгода, год, максимум два.

Пока в США находится у власти президент с рейтингом в 33%. Предлогом может стать очередная украинская провокация против ЛДНР. Или новый западный реверанс в сторону Киева и Тбилиси с приёмом в НАТО. Или если на Украине начнётся какая-нибудь заваруха, поводов для чего более чем достаточно, которая может спровоцировать вмешательство западных войск. Пример Казахстана показывает, как стремительно это может случиться.

Очень маловероятно, повторим, что Россия, признав переговоры с Западом провалившимися и указав, что Москва заранее предупреждала о последствиях, инициативно вскроет украинский "гнойник" прямо сейчас. Это может случиться, однако, в том случае, если будет выявлена подготовка США и их вассалов к укреплению, особенно военному, враждебного России режима в Киеве.

Предупреждали ведь.

Уклоняться Москва не будет.