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Россия предложила ЕС надавить на Украину из-за водной блокады Крыма

30 июля 2020, 20:05  •  54 • Политика
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
На Смоленской площади указали ЕС, кто в реальности ведет себя антигуманно по отношению к жителям полуострова
Москва призвала Евросоюз обратить внимание на бесчеловечные действия властей Украины, которые устроили населению Крыма водную и энергетическую блокаду, вместо того, чтобы в очередной раз обвинять Россию в "нарушениях международного права". Об этом заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
Он подчеркнул, что нарушения международного права Москва наблюдает именно со стороны Киева. В связи с этим Брюсселю предложено прекратить "ретранслировать голословные обвинения Украины в адрес России" и внимательно присмотреться к "антигуманным действиям" руководства Незалежной по перекрытию водо– и энергоснабжения полуострова.
Кроме того, в Москве обратили внимание на заявления пресс-секретаря европейской внешнеполитической службы касательно церемонии закладки 20 июля на керченском заводе "Залив" двух десантных универсальных кораблей для ВМФ РФ – "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко".
"Рассматриваем его в качестве очередной попытки вмешательства во внутренние дела другого государства", – цитирует РИА "Новости" нашего дипломата.
По словам Зайцева, представители внешнеполитической службы ЕС снова показывают "неспособность трезво оценить сложившиеся в регионе реалии", равно как и демонстрируют безразличие к законным интересам и желаниям самих крымчан.
Он добавил, что Москва укрепляет оборонную мощь Черноморского флота ради обеспечения в регионе безопасности и стабильности.
Напомним, накануне МИД России вернул своим украинским коллегам без рассмотрения их ноту протеста в связи с проведением 26 июля парада в Крыму в честь Военно-Морского флота РФ. На Смоленской площади посоветовали Киеву избавиться от иллюзий и свыкнуться с мыслью, что Крымский полуостров является неотъемлемой частью Российской Федерации.

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