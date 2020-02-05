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Россия предлагает США нормализовать выдачу виз официальным лицам

05 февраля 2020, 20:24  •  31 • Политика

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Москва предлагает Вашингтону без всяких предварительных условий нормализовать выдачу виз официальным лицам. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"Давно призываем американцев полностью и без предварительных условий нормализовать выдачу виз для должностных лиц, включая сотрудников дипломатических учреждений и персонал ООН, - констатировали в дипведомстве. - Со своей стороны готовы к этому в любой момент".

В ведомстве отметили, что положение дел с невыдачей американских виз российским официальным лицам продолжает ухудшаться, отказы приобретают массовый характер.  "С сожалением констатируем, что ситуация вокруг выдачи виз российским официальным лицам, направляющимся в США по служебным делам, не только не улучшается, но продолжает деградировать, - подчеркнули в министерстве. - Несмотря на наши неоднократные обращения, призывы к снятию препятствий, визовые отказы со стороны американских властей приобретают массовый характер. Это осознанная, преднамеренная линия Вашингтона".

В МИД выразили надежду на то, что в США возобладает здравый смысл и американцы перестанут мешать проведению международных мероприятий на территории их страны, в противном случае РФ будет добиваться переноса глобальных форумов "в другие страны с более благоприятным политическим климатом".

Как напомнили в дипведомстве, еще в 2017 году с трудностями при получении въездных документов столкнулись дипломаты, командированные в посольство и генконсульства РФ в США, а также в российское постпредство при ООН. Затем американская сторона стала строить препоны российским гражданам, направляемым на работу в Секретариат ООН, а в 2019 году визы не смогли получить многие представители российской делегации, которые должны были принять участие в пленарных заседаниях Генассамблеи ООН и работе отдельных ее комитетов.

"Отказы продолжаются и поныне, в том числе сотрудникам МИД России, направляющимся на работу в штаб-квартиру ООН, - продолжили на Смоленской площади. - В США не могут попасть члены делегаций, следующих как на мероприятия ООН, так и на другие международные форумы. Ситуация доведена до абсурда: визы не получают руководители и эксперты наших ведомств, которым сами американцы направили официальные приглашения".

Наперекор ООН

По словам российских дипломатов, эти шаги американской стороны вылились в срыв важных переговоров, что нанесло ущерб работе ООН. В МИД РФ напомнили, что сам генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш подчеркнул необходимость выдачи виз США на регулярной основе для нормального функционирования этого международного института. Кроме того, отказ в выдаче въездных документов со стороны США препятствует работе российских диппредставительств в этой стране и демонстрирует готовность Вашингтона грубо нарушать собственные международные обязательства.

"В попытке обосновать свой деструктивный подход в администрации США ссылаются на визовые трудности, с которыми приходится сталкиваться американским загранучреждениям в нашей стране. Однако эти аргументы не выдерживают критики, - резюмировали в Москве. - Не мы начали визовую войну, которая уже три года ведется против России, а все наши шаги, предпринимаемые в последнее время, носят исключительно ответный характер, что Вашингтону прекрасно известно".

История вопроса

С начала 74-й сессии Генассамблеи ООН США не выдали визы 18 российским делегатам, в том числе для участия в мероприятиях сентябрьской недели высокого уровня. В результате этот вопрос стал предметом обсуждения на экстренном заседании комитета по отношениям ООН со страной пребывания. Вывод о нарушении США обязательств перед Всемирной организацией вошел в итоговый доклад комитета.

В декабре Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам ряда стран, включая Россию, прибывающим в страну на мероприятия по линии Всемирной организации.

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