Россия предлагает США договориться, как взаимодействовать в информационном пространстве

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россия заинтересована в выработке договоренностей с США по взаимодействию в киберпространстве. Об этом заявил в интервью газете "Коммерсантъ" спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

"Россия всегда открыта для диалога по сверхактуальной тематике кибербезопасности с любыми заинтересованными партнерами, включая США. В этом году мы замечаем определенные позитивные сигналы с американской стороны, в плане желания хоть как-то наладить диалог с Россией вне зависимости от внутриполитической конъюнктуры. В частности, такие идеи озвучивал недавно новый посол США в Москве Джон Салливан", - отметил он.

По словам Крутских, Москва приветствует такой подход и указывает коллегам из Вашингтона на необходимость "восстановления нормального, деполитизированного диалога между Россией и США в области международной информационной безопасности". "Нам нужно не пытаться изменить политические взгляды друг друга, а сесть за стол переговоров и договориться о том, как сосуществовать и взаимодействовать в информационном пространстве. Ведь вопросы на повестке дня абсолютно насущные. Это и меры по укреплению доверия в информпространстве, и борьба с кибертерроризмом и киберпреступностью", - пояснил высокопоставленный дипломат.

Тем не менее определенная политическая напряженность вносит свои коррективы в широкий международный диалог по кибербезопасности. Так, например, как отметил Крутских, некоторые члены российской делегации из-за "жесткой визовой политики США" не смогли попасть на организованные Рабочей группой ООН открытого состава неформальных консультации по теме международной информационной безопасности в начале декабря прошлого года в Нью-Йорке. "Некоторые люди просто не успели вовремя получить визы", - сказал он.

Но еще одной причиной недостаточной представленности России на этих консультациях глава департамента МИД РФ назвал и недостаточную осведомленность российских предпринимателей и некоммерческих организаций о том, что такая встреча планируется. "Однако это не последняя встреча: они будут носить регулярный характер. Рассчитываем, что в будущем организации из России будут активно представлены на консультациях. У наших экспертов, в том числе из таких компаний, как "Норникель" и Сбербанк, есть интересные идеи и предложения в этой сфере. Готова подключиться к работе на этом направлении и Национальная ассоциация международной информационной безопасности, возглавляемая Владиславом Шерстюком", - добавил дипломат.

Саммит пятерки СБ ООН

Андрей Крутских заявил, что борьба с угрозами в киберпространстве и выработка правил ответственного поведения государств в этой сфере могут стать одной из тем встречи лидеров пятерки государств - постоянных членов Совбеза ООН.

"Мой прогноз таков: если саммит состоится, то борьба с угрозами в киберпространстве и выработка правил ответственного поведения государств в этой сфере, несомненно, станет одной из тем, которые будут обсуждаться в контексте общих вопросов безопасности, - сказал он. - Эта проблема сегодня стоит весьма остро, и постепенно все больше государств приходит к пониманию того, что без договоренностей глобального характера ее не решить".

По его словам, создание в МИД РФ нового департамента, который будет заниматься международной информационной безопасностью, обусловлено возрастающей в глобальном масштабе ролью информационно-коммуникационных технологий и возникающих в связи с этим новых опасностей и угроз. "Это не модный тренд, - подчеркнул Крутских. - Еще 30-40 лет назад о возможности неправомерного использования этих технологий мало кто задумывался, но в наши дни противодействие их применению в военно-политических, террористических и других преступных целях становится абсолютным приоритетом повестки дня международного сообщества".

23 января, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, президент России Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН. Ранее Лавров сообщил, что Китай и Франция уже поддержали эту инициативу. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик информировал, что руководство ООН также приветствовало бы проведение такого саммита.

Правила киберсферы

Андрей Крутских сказал, что киберсфера нуждается в формулировании общих правил, злоупотребление технологиями на государственном уровне может привести даже к войне.

"Все понимают, что нам нужные некие "правила дорожного движения". В киберсфере их сейчас просто нет, и от этого страдают все, - заявил Крутских. - Речь идет ведь о технологиях, злоупотребление которыми на государственном уровне может привести к катастрофе, вплоть до провоцирования третьей мировой войны".

По его словам, вопрос регулирования киберсферы является общим для всех стран мира и требует международной дискуссии. "Эта тема затрагивает все государства вне зависимости от их территории, населения, экономического, военного и научно-технологического потенциала. Здесь нет незаинтересованных стран, и каждая должна иметь право высказать свое мнение", - пояснил спецпредставитель президента РФ.

Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ 20 февраля назвал важным укрепление авторитета России в качестве надежного международного партнера в области информационной безопасности, прежде всего - за счет развития сотрудничества с другими странами и организациями.