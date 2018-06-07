Россия предала Донбасс или спасла? • 63 • Аналитика





Фото: http://www.globallookpress.com Фото: http://www.globallookpress.com



При анализе тех событий не надо забывать, что одной из стратегических задач США при организации переворота на Украине являлось втягивание России в прямой вооруженный конфликт и дестабилизация обстановки на российских границах. В связи с этим позицию России в украинском кризисе следует рассматривать как один из элементов глобального противостояния с Соединенными Штатами.





Наиболее распространена версия, что все события на Юго-востоке и военные действия на Донбассе спланировала и организовала Россия. Все это, конечно, не так, я был непосредственным участником событий, и уже тогда было видно, насколько сложно и неоднозначно разворачивалось противостояние на Юго-востоке. До августа 2014 года Россия в события на Украине практически не вмешивалась (кроме Крыма) и противилась созданию ДНР и ЛНР.



Говоря об отношении России к Донбассу в украинском конфликте, сразу следует подчеркнуть, что никаких стратегических задач для России он не решал. Поэтому вопрос об отторжении Донбасса от Украины не мог стоять в принципе.



Забрав Крым, Россия решила свою стратегическую задачу по возвращению в качестве глобального игрока в акватории Черного и Средиземного морей и на Ближнем Востоке. После решения проблемы Крыма Россия предпринимала шаги по недопущению военного конфликта на своих границах. Последовавшие потом события на Юго-востоке только усложнили эту задачу.



Народные протесты против киевского путча весной 2014 года в Харькове, Донецке, Луганске, Крыму и Одессе носили спонтанный и неорганизованный характер. При этом нигде не ставился вопрос о выходе из состава Украины. В Крыму сразу же после переворота в Киеве, буквально через несколько дней, вмешалась Россия.



Вмешалась быстро и эффективно. Кроме Крыма, Россия (как государство, а не группы добровольцев) до августа 14-го нигде практически не вмешивалась. Все ограничивалось драматическим освещением в СМИ украинского кризиса, разгоравшейся войны и использование его для отвлечения внимания от Крыма.



На Донбассе народные протесты в конце марта перехватили донецкие олигархические структуры и подчинили их своему влиянию для торга и сговора с путчистами. Они сразу же, вопреки воле Кремля, объявили о создании ДНР и ЛНР и приняли обращение к России с просьбой о введении на Донбасс российских войск.



Люди искренне верили псевдоруководителям, считали, что все произойдет, как в Крыму. Они массово пошли на референдум и поддержали выход из состава Украины. Россия, естественно, никак не отреагировала, это в ее планы не входило.



Неожиданно для донецких олигархов и Кремля вмешался Стрелков. Организовал вооруженное сопротивление в Славянске и спутал всем карты. Сознательно (или его использовали «вслепую») он способствовал развязыванию войны. Потом вместе с Бородаем, перехватив у олигархов власть в ДНР, привел войну в Донецк и Луганск. Украинская армия бросила силы на Донбасс, Россия действенной помощи не оказывала, и судьба республик была предрешена.



Ситуация становилась катастрофической, потеря Донбасса вела к серьезному поражению России в глобальном противостоянии с США, полному подчинению Украины интересам Запада и установлению массового террора на Донбассе. Невмешательство было чревато серьезными последствиями. Перед Россией стояла задача не допустить полной сдачи Донбасса и не ввязаться при этом в войну.



Под давлением обстоятельств тогда было принято решение нанести украинской армии сокрушительное поражение, силой принудить Киев к миру и заморозить конфликт. На полную мощь заработал «военторг», команда Стрелкова «мягко» была удалена из Донбасса, к власти были приведены лояльные Кремлю люди. Народ во власти алчных олигархов



России пришлось вмешаться не для освобождения Донбасса, а для решения своих стратегических целей. Эти задачи были успешно выполнены, усиленное и вооруженное ополчение разгромило украинскую армию, на свет появились Минские соглашения, приведшие не к миру, а к замораживанию военного конфликта. России не удалось полностью уйти от войны, пришлось косвенно ввязаться в нее для прекращения активных военных действий.



Таким образом, появление ДНР и ЛНР было спровоцировано не действиями России, а украинским режимом, организовавшим при поддержке Запада государственный переворот и начавшим гражданскую войну на Донбассе. США удалось развязать военный конфликт на Украине и косвенно втянуть в него Россию. Россия не позволила завершить процесс интеграции Украины в евроатлантические структуры и полностью подавить сопротивление Юго-востока.



Все надеялись, что Россия поступит с Донбассом так же, как и с Крымом. Этого не произошло, и тому есть объективные причины. Осколок Донбасса — не Крым, и он не решал ни одной из стратегических задач России. И с экономической точки зрения не был важен для России. Цикл производства его предприятий завязан на Донецко-Криворожский бассейн, и в связи с блокадой Украины он оказался разорванным. К тому же вхождение Донбасса в экономическое пространство России оказалось заблокированным. Санкции Запада не позволили многим российским фирмам взаимодействовать с Донбассом.



С политической точки зрения Донбасс серьезно осложнил международное положение России, и она понесла немалые политические и экономические издержки. У России всегда были свои интересы на Западе, и она не могла позволить себе разрыв отношений с ними из-за Донбасса.



К тому же республики контролируют менее 20 тысяч из полумиллиона квадратных километров. Это капля в море. Да и выводить русское по сути население за рамки правового поля Украины окончательно и навсегда в планы России не входило. Очередное польское самоубийство



Естественно, и по этим причинам маленькая часть Донбасса не могла быть включена в состав России. Такие цели Россия перед собой не ставила и для этого не было политических и экономических предпосылок.



Для России принципиально важно было другое: чтобы восставший Донбасс создал для нацистского режима Украины непреодолимые проблемы политического и военного характера, тормозящие ее стремление интегрироваться в евроатлантические структуры. Донбасс стал стратегическим плацдармом для давления на Украину и одним из козырей в переговорах с Западом.



Россия всегда поддерживала Донбасс, особо не афишируя это. Она обеспечила его военными советниками, поставками вооружений, снаряжения, транспортных средств, снабжением газом и ГСМ, введением в качестве местной валюты российского рубля, субсидированием социальных расходов республик и многими другими расходами, о которых просто не говорят. Республики выстояли и живут в основном и только благодаря помощи России.







Все заявления, что Россия бросила Донбасс, не выдерживают никакой критики. По многим причинам. Во-первых, Донбасс без помощи России в августе 2014 года был бы наверняка захвачен украинской армией и зачищен от ополчения. Только вмешательство России спасло его от поражения.



Во-вторых, без экономической поддержки России и в условиях блокады Украины он не смог бы существовать и обеспечивать тот минимум потребностей населения, без которых там давно была бы гуманитарная катастрофа.



В-третьих, без поддержки России на международном уровне, создания «нормандской четвёрки» и Минских соглашений невозможно было бы отстаивать статус непризнанных республик. С одной стороны, их никто не признал, но с другой — они участники Минских переговоров с участием международных посредников. Киев возрождает «Торнадо»?



Донбасс, конечно же, не безразличен России, поскольку там проживает русское по духу население, с оружием в руках доказывающее свое право быть частью русской цивилизации. Россия его не бросила и не бросит ни при какой ситуации.



Русофобское государство Украина в сегодняшнем виде никак не устраивает Россию, и Россия, естественно, будет предпринимать шаги по устранению правящего там режима. Мирным путем договориться с ним уже не получится, поэтому встает необходимость решения будущего Украины другим способом. Для этого и может потребоваться Донбасс как плацдарм, где будет формироваться будущая власть новой Украины, способная освободить ее от оккупационного нацистского режима. После четырех лет войны и до сих пор не решенного статуса ДНР и ЛНР довольно часто звучит мнение, что Россия втянула Донбасс в противостояние с киевским режимом и предала его (Донбасс). Прежде чем делать такие выводы, необходимо разобраться, что происходило в 2014 году на этой территории и почему Россия поступила именно так.При анализе тех событий не надо забывать, что одной из стратегических задач США при организации переворота на Украине являлось втягивание России в прямой вооруженный конфликт и дестабилизация обстановки на российских границах. В связи с этим позицию России в украинском кризисе следует рассматривать как один из элементов глобального противостояния с Соединенными Штатами.Наиболее распространена версия, что все события на Юго-востоке и военные действия на Донбассе спланировала и организовала Россия. Все это, конечно, не так, я был непосредственным участником событий, и уже тогда было видно, насколько сложно и неоднозначно разворачивалось противостояние на Юго-востоке. До августа 2014 года Россия в события на Украине практически не вмешивалась (кроме Крыма) и противилась созданию ДНР и ЛНР.Говоря об отношении России к Донбассу в украинском конфликте, сразу следует подчеркнуть, что никаких стратегических задач для России он не решал. Поэтому вопрос об отторжении Донбасса от Украины не мог стоять в принципе.Забрав Крым, Россия решила свою стратегическую задачу по возвращению в качестве глобального игрока в акватории Черного и Средиземного морей и на Ближнем Востоке. После решения проблемы Крыма Россия предпринимала шаги по недопущению военного конфликта на своих границах. Последовавшие потом события на Юго-востоке только усложнили эту задачу.Народные протесты против киевского путча весной 2014 года в Харькове, Донецке, Луганске, Крыму и Одессе носили спонтанный и неорганизованный характер. При этом нигде не ставился вопрос о выходе из состава Украины. В Крыму сразу же после переворота в Киеве, буквально через несколько дней, вмешалась Россия.Вмешалась быстро и эффективно. Кроме Крыма, Россия (как государство, а не группы добровольцев) до августа 14-го нигде практически не вмешивалась. Все ограничивалось драматическим освещением в СМИ украинского кризиса, разгоравшейся войны и использование его для отвлечения внимания от Крыма.На Донбассе народные протесты в конце марта перехватили донецкие олигархические структуры и подчинили их своему влиянию для торга и сговора с путчистами. Они сразу же, вопреки воле Кремля, объявили о создании ДНР и ЛНР и приняли обращение к России с просьбой о введении на Донбасс российских войск.Люди искренне верили псевдоруководителям, считали, что все произойдет, как в Крыму. Они массово пошли на референдум и поддержали выход из состава Украины. Россия, естественно, никак не отреагировала, это в ее планы не входило.Неожиданно для донецких олигархов и Кремля вмешался Стрелков. Организовал вооруженное сопротивление в Славянске и спутал всем карты. Сознательно (или его использовали «вслепую») он способствовал развязыванию войны. Потом вместе с Бородаем, перехватив у олигархов власть в ДНР, привел войну в Донецк и Луганск. Украинская армия бросила силы на Донбасс, Россия действенной помощи не оказывала, и судьба республик была предрешена.Ситуация становилась катастрофической, потеря Донбасса вела к серьезному поражению России в глобальном противостоянии с США, полному подчинению Украины интересам Запада и установлению массового террора на Донбассе. Невмешательство было чревато серьезными последствиями. Перед Россией стояла задача не допустить полной сдачи Донбасса и не ввязаться при этом в войну.Под давлением обстоятельств тогда было принято решение нанести украинской армии сокрушительное поражение, силой принудить Киев к миру и заморозить конфликт. На полную мощь заработал «военторг», команда Стрелкова «мягко» была удалена из Донбасса, к власти были приведены лояльные Кремлю люди.России пришлось вмешаться не для освобождения Донбасса, а для решения своих стратегических целей. Эти задачи были успешно выполнены, усиленное и вооруженное ополчение разгромило украинскую армию, на свет появились Минские соглашения, приведшие не к миру, а к замораживанию военного конфликта. России не удалось полностью уйти от войны, пришлось косвенно ввязаться в нее для прекращения активных военных действий.Таким образом, появление ДНР и ЛНР было спровоцировано не действиями России, а украинским режимом, организовавшим при поддержке Запада государственный переворот и начавшим гражданскую войну на Донбассе. США удалось развязать военный конфликт на Украине и косвенно втянуть в него Россию. Россия не позволила завершить процесс интеграции Украины в евроатлантические структуры и полностью подавить сопротивление Юго-востока.Все надеялись, что Россия поступит с Донбассом так же, как и с Крымом. Этого не произошло, и тому есть объективные причины. Осколок Донбасса — не Крым, и он не решал ни одной из стратегических задач России. И с экономической точки зрения не был важен для России. Цикл производства его предприятий завязан на Донецко-Криворожский бассейн, и в связи с блокадой Украины он оказался разорванным. К тому же вхождение Донбасса в экономическое пространство России оказалось заблокированным. Санкции Запада не позволили многим российским фирмам взаимодействовать с Донбассом.С политической точки зрения Донбасс серьезно осложнил международное положение России, и она понесла немалые политические и экономические издержки. У России всегда были свои интересы на Западе, и она не могла позволить себе разрыв отношений с ними из-за Донбасса.К тому же республики контролируют менее 20 тысяч из полумиллиона квадратных километров. Это капля в море. Да и выводить русское по сути население за рамки правового поля Украины окончательно и навсегда в планы России не входило.Естественно, и по этим причинам маленькая часть Донбасса не могла быть включена в состав России. Такие цели Россия перед собой не ставила и для этого не было политических и экономических предпосылок.Для России принципиально важно было другое: чтобы восставший Донбасс создал для нацистского режима Украины непреодолимые проблемы политического и военного характера, тормозящие ее стремление интегрироваться в евроатлантические структуры. Донбасс стал стратегическим плацдармом для давления на Украину и одним из козырей в переговорах с Западом.Россия всегда поддерживала Донбасс, особо не афишируя это. Она обеспечила его военными советниками, поставками вооружений, снаряжения, транспортных средств, снабжением газом и ГСМ, введением в качестве местной валюты российского рубля, субсидированием социальных расходов республик и многими другими расходами, о которых просто не говорят. Республики выстояли и живут в основном и только благодаря помощи России.Все заявления, что Россия бросила Донбасс, не выдерживают никакой критики. По многим причинам. Во-первых, Донбасс без помощи России в августе 2014 года был бы наверняка захвачен украинской армией и зачищен от ополчения. Только вмешательство России спасло его от поражения.Во-вторых, без экономической поддержки России и в условиях блокады Украины он не смог бы существовать и обеспечивать тот минимум потребностей населения, без которых там давно была бы гуманитарная катастрофа.В-третьих, без поддержки России на международном уровне, создания «нормандской четвёрки» и Минских соглашений невозможно было бы отстаивать статус непризнанных республик. С одной стороны, их никто не признал, но с другой — они участники Минских переговоров с участием международных посредников.Донбасс, конечно же, не безразличен России, поскольку там проживает русское по духу население, с оружием в руках доказывающее свое право быть частью русской цивилизации. Россия его не бросила и не бросит ни при какой ситуации.Русофобское государство Украина в сегодняшнем виде никак не устраивает Россию, и Россия, естественно, будет предпринимать шаги по устранению правящего там режима. Мирным путем договориться с ним уже не получится, поэтому встает необходимость решения будущего Украины другим способом. Для этого и может потребоваться Донбасс как плацдарм, где будет формироваться будущая власть новой Украины, способная освободить ее от оккупационного нацистского режима. Автор: Юрий Апухтин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 63 Источник Похожие новости Очередное польское самоубийство Госслужащие ждут улучшения своего благосостояния Что им стоит вал построить! Эпитафия по стене Яценюка

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