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Россия предала Донбасс или спасла?
07 июня 2018, 06:40 • 63 • Аналитика
После четырех лет войны и до сих пор не решенного статуса ДНР и ЛНР довольно часто звучит мнение, что Россия втянула Донбасс в противостояние с киевским режимом и предала его (Донбасс). Прежде чем делать такие выводы, необходимо разобраться, что происходило в 2014 году на этой территории и почему Россия поступила именно так.
Фото: http://www.globallookpress.com
При анализе тех событий не надо забывать, что одной из стратегических задач США при организации переворота на Украине являлось втягивание России в прямой вооруженный конфликт и дестабилизация обстановки на российских границах. В связи с этим позицию России в украинском кризисе следует рассматривать как один из элементов глобального противостояния с Соединенными Штатами.
Наиболее распространена версия, что все события на Юго-востоке и военные действия на Донбассе спланировала и организовала Россия. Все это, конечно, не так, я был непосредственным участником событий, и уже тогда было видно, насколько сложно и неоднозначно разворачивалось противостояние на Юго-востоке. До августа 2014 года Россия в события на Украине практически не вмешивалась (кроме Крыма) и противилась созданию ДНР и ЛНР.
Говоря об отношении России к Донбассу в украинском конфликте, сразу следует подчеркнуть, что никаких стратегических задач для России он не решал. Поэтому вопрос об отторжении Донбасса от Украины не мог стоять в принципе.
Забрав Крым, Россия решила свою стратегическую задачу по возвращению в качестве глобального игрока в акватории Черного и Средиземного морей и на Ближнем Востоке. После решения проблемы Крыма Россия предпринимала шаги по недопущению военного конфликта на своих границах. Последовавшие потом события на Юго-востоке только усложнили эту задачу.
Народные протесты против киевского путча весной 2014 года в Харькове, Донецке, Луганске, Крыму и Одессе носили спонтанный и неорганизованный характер. При этом нигде не ставился вопрос о выходе из состава Украины. В Крыму сразу же после переворота в Киеве, буквально через несколько дней, вмешалась Россия.
Вмешалась быстро и эффективно. Кроме Крыма, Россия (как государство, а не группы добровольцев) до августа 14-го нигде практически не вмешивалась. Все ограничивалось драматическим освещением в СМИ украинского кризиса, разгоравшейся войны и использование его для отвлечения внимания от Крыма.
На Донбассе народные протесты в конце марта перехватили донецкие олигархические структуры и подчинили их своему влиянию для торга и сговора с путчистами. Они сразу же, вопреки воле Кремля, объявили о создании ДНР и ЛНР и приняли обращение к России с просьбой о введении на Донбасс российских войск.
Люди искренне верили псевдоруководителям, считали, что все произойдет, как в Крыму. Они массово пошли на референдум и поддержали выход из состава Украины. Россия, естественно, никак не отреагировала, это в ее планы не входило.
Неожиданно для донецких олигархов и Кремля вмешался Стрелков. Организовал вооруженное сопротивление в Славянске и спутал всем карты. Сознательно (или его использовали «вслепую») он способствовал развязыванию войны. Потом вместе с Бородаем, перехватив у олигархов власть в ДНР, привел войну в Донецк и Луганск. Украинская армия бросила силы на Донбасс, Россия действенной помощи не оказывала, и судьба республик была предрешена.
Ситуация становилась катастрофической, потеря Донбасса вела к серьезному поражению России в глобальном противостоянии с США, полному подчинению Украины интересам Запада и установлению массового террора на Донбассе. Невмешательство было чревато серьезными последствиями. Перед Россией стояла задача не допустить полной сдачи Донбасса и не ввязаться при этом в войну.
Под давлением обстоятельств тогда было принято решение нанести украинской армии сокрушительное поражение, силой принудить Киев к миру и заморозить конфликт. На полную мощь заработал «военторг», команда Стрелкова «мягко» была удалена из Донбасса, к власти были приведены лояльные Кремлю люди.
России пришлось вмешаться не для освобождения Донбасса, а для решения своих стратегических целей. Эти задачи были успешно выполнены, усиленное и вооруженное ополчение разгромило украинскую армию, на свет появились Минские соглашения, приведшие не к миру, а к замораживанию военного конфликта. России не удалось полностью уйти от войны, пришлось косвенно ввязаться в нее для прекращения активных военных действий.
Таким образом, появление ДНР и ЛНР было спровоцировано не действиями России, а украинским режимом, организовавшим при поддержке Запада государственный переворот и начавшим гражданскую войну на Донбассе. США удалось развязать военный конфликт на Украине и косвенно втянуть в него Россию. Россия не позволила завершить процесс интеграции Украины в евроатлантические структуры и полностью подавить сопротивление Юго-востока.
Все надеялись, что Россия поступит с Донбассом так же, как и с Крымом. Этого не произошло, и тому есть объективные причины. Осколок Донбасса — не Крым, и он не решал ни одной из стратегических задач России. И с экономической точки зрения не был важен для России. Цикл производства его предприятий завязан на Донецко-Криворожский бассейн, и в связи с блокадой Украины он оказался разорванным. К тому же вхождение Донбасса в экономическое пространство России оказалось заблокированным. Санкции Запада не позволили многим российским фирмам взаимодействовать с Донбассом.
С политической точки зрения Донбасс серьезно осложнил международное положение России, и она понесла немалые политические и экономические издержки. У России всегда были свои интересы на Западе, и она не могла позволить себе разрыв отношений с ними из-за Донбасса.
К тому же республики контролируют менее 20 тысяч из полумиллиона квадратных километров. Это капля в море. Да и выводить русское по сути население за рамки правового поля Украины окончательно и навсегда в планы России не входило.
Естественно, и по этим причинам маленькая часть Донбасса не могла быть включена в состав России. Такие цели Россия перед собой не ставила и для этого не было политических и экономических предпосылок.
Для России принципиально важно было другое: чтобы восставший Донбасс создал для нацистского режима Украины непреодолимые проблемы политического и военного характера, тормозящие ее стремление интегрироваться в евроатлантические структуры. Донбасс стал стратегическим плацдармом для давления на Украину и одним из козырей в переговорах с Западом.
Россия всегда поддерживала Донбасс, особо не афишируя это. Она обеспечила его военными советниками, поставками вооружений, снаряжения, транспортных средств, снабжением газом и ГСМ, введением в качестве местной валюты российского рубля, субсидированием социальных расходов республик и многими другими расходами, о которых просто не говорят. Республики выстояли и живут в основном и только благодаря помощи России.
Все заявления, что Россия бросила Донбасс, не выдерживают никакой критики. По многим причинам. Во-первых, Донбасс без помощи России в августе 2014 года был бы наверняка захвачен украинской армией и зачищен от ополчения. Только вмешательство России спасло его от поражения.
Во-вторых, без экономической поддержки России и в условиях блокады Украины он не смог бы существовать и обеспечивать тот минимум потребностей населения, без которых там давно была бы гуманитарная катастрофа.
В-третьих, без поддержки России на международном уровне, создания «нормандской четвёрки» и Минских соглашений невозможно было бы отстаивать статус непризнанных республик. С одной стороны, их никто не признал, но с другой — они участники Минских переговоров с участием международных посредников.
Донбасс, конечно же, не безразличен России, поскольку там проживает русское по духу население, с оружием в руках доказывающее свое право быть частью русской цивилизации. Россия его не бросила и не бросит ни при какой ситуации.
Русофобское государство Украина в сегодняшнем виде никак не устраивает Россию, и Россия, естественно, будет предпринимать шаги по устранению правящего там режима. Мирным путем договориться с ним уже не получится, поэтому встает необходимость решения будущего Украины другим способом. Для этого и может потребоваться Донбасс как плацдарм, где будет формироваться будущая власть новой Украины, способная освободить ее от оккупационного нацистского режима.
Автор: Юрий Апухтин
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