Россия пойдёт до конца. Лавров припёр Кулебу к стенке и изобличил как лжеца

Закономерный провал в Анталье. Переговоры с Киевом будут успешны только тогда, когда бандеровская Украина решит капитулировать. Это решение Киев должен принять сам, ибо его англосаксонские кураторы хотят воевать с Россией до последнего украинца. Если нынешние киевские власти на это не способны, Москве придётся начинать говорить и договариваться с вменяемыми украинскими политиками, дружественными России.

Россия пойдёт до конца. Таков итог состоявшихся в четверг, 10 марта, на полях анатолийского форума переговоров между главою МИД России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в которых принял участие их турецкий коллега Мевлют Чавушоглу. Турция пытается играть роль посредника. Киеву это очень нравится, так как нынешняя украинская власть видит в Анкаре одного из гарантов безопасности бандеровской Украины. После завершения переговоров, продолжавшихся полтора часа, раздельно состоялись две пресс-конференции, на которых министры подвели итоги дискуссии. Давайте начнём с Кулебы.

Что утверждал Кулеба?

Этот персонаж совершенно не заслуживает, конечно, чтобы ставить его впереди Лаврова. Просто его слова помогут лучше понять то, что сказал русский министр. Из слов Кулебы явствует, что переговоры завершились ничем: договорились договариваться – искать пути решения всё тех же гуманитарных проблем. Такой итог был предопределён, поскольку Кулеба приехал в Анталью всего с двумя нерешаемыми задачами. Во-первых, организовать гуманитарный коридор из Мариуполя, во-вторых, – "договориться о хотя бы 24-часовом перемирии для решения всех нужд людей". Давайте скажем прямо: это просто фарс. Гуманитарный коридор из Мариуполя благодаря России существует уже не один день, но им не дают пользоваться местным жителям обстреливающие их и использующие в качестве живого щита подконтрольные Киеву нацистские боевики, взявшие в заложники население этого большого города.

Перемирие без прекращения огня и капитуляции – это тоже нереальная цель. Как отметил в этой связи в ходе своей пресс-конференции Лавров, "никто не собирался договариваться" на этот счёт в Анталье – для этого существует специальная переговорная площадка в Белоруссии, где русская и украинская делегации уже собирались без видимых результатов три раза. Глава МИД России назвал такого рода заявления Кулебы рассчитанными на "сиюминутное восприятие публики" и "привычкой подменять реальные действия внешними эффектами", чем постоянно грешит Киев. А вот что сказал об этом его украинский визави:

Мы подняли вопрос прекращения огня, 24-часового прекращения огня, чтобы разрешить наиболее довлеющие гуманитарные проблемы. В этом вопросе мы не достигли прогресса, так как кажется, что по нему принимают решение другие люди в России.

Какой лжец!

Дмитрий Кулеба, по словам Лаврова, привык "подменять реальные действия внешними эффектами". Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress

Министр иностранных дел Украины озвучил также давнюю мечту Вашингтона – воевать с Россией до последнего украинца, чтобы русские подольше и побольше убивали друг друга: "Мы готовы к дипломатии, мы ищем дипломатические решения, но пока их нет, мы будем самоотверженно, жертвуя собой, защищать нашу землю". Короче, всем хорошо известные, весьма умеренные требования России Киев по-прежнему выполнять не намерен.

Что сказал Лавров?

Лавров на своей пресс-конференции подтвердил, что инициатива по ежедневному открытию гумкоридоров остаётся в силе и что Москва всегда готова к переговорам, в том числе на высшем уровне, если они будут иметь "добавленную стоимость", а не просто проводиться ради переговоров и пиара. Он сообщил о готовившемся нападении ВСУ и нацбатальонов на ЛДНР в марте этого года, выразил озабоченность угрозой гражданской авиации по всему миру после передачи Западом ПЗРК Украине, зловещей деятельностью американских военных биолабораторий в этой стране. Лавров подчеркнул желание России видеть Украину демилитаризованной и дружественной страной, без запрета на русский язык и культуру, Русскую Православную Церковь, в которой "не будет угрозы создания очередного нацистского государства".

Министр иностранных дел России подчеркнул, что Западу от Украины "нужно только одно – чтобы она постоянно работала против России, против всего русского". По словам Лаврова, Москва хочет нейтральной Украины и готова обсуждать гарантии её безопасности вместе с гарантиями безопасности европейских стран и России. Ситуацию на Украине он назвал

боем не на жизнь, а на смерть, за право России быть на политической карте мира, при полном уважении своих законных интересов.

По его словам, Россия справится с созданными Западом из-за украинского кризиса экономическими проблемами, как "мы справлялись с трудностями на всех этапах нашей истории, когда эти трудности возникали". Лавров уверен, что русские выйдут "из этого кризиса … с оздоровившейся психологией и оздоровившимся сознанием" и больше не будут никоим образом зависеть от Запада "в тех областях нашей жизни, которые имеют решающее значение для нашего народа".

Поскольку к нему больше нет никакого доверия:

У нас не будет никаких иллюзий, что Запад может быть надёжным партнёром. У нас не будет никаких иллюзий, что Запад, когда говорит про свои ценности, верит в свои заклинания. И у нас не будет никаких иллюзий, что Запад предаст в любой момент. Предаст кого угодно и предаст свои собственные ценности.

Лавров не стал скрывать, что шокирован поведением Запада: "Где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано просто щелчком двух пальцев. Где это видано, чтобы презумпция невиновности как столп правовой системы Запада просто была проигнорирована и грубейшим образом нарушена". Украина, таким образом, лишь частный случай в куда более масштабной конфронтации России с Западом, с которым русские порвали навсегда.

Подводим итоги

Итак, следует признать очевидное: переговоры в Анталье провалились, поскольку и не могли ни к чему привести. Никакой новой даты их продолжения пока не назначено, сообщил журналистам замглавы МИД России Андрей Руденко. Потому что от Украины требуется сложить оружие и удовлетворить все давно озвученные пожелания России. И если Зеленский и Ко этого не сделают, Москва начнёт говорить либо с другими, вменяемыми украинскими политиками, либо поставит под вопрос суверенитет Украины, о чём уже прозрачно предупредил русский президент, назвавший киевские власти "шайкой наркоманов и неонацистов".

Перед началом переговоров в Анталье официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в задачи России "не входит ни оккупация Украины, ни разрушение её государственности, ни свержение действующей власти". По её словам, Москва хочет добиться того, чтобы вернуть Украину "к истокам её суверенитета, закрепленного в Декларации о независимости, которая провозглашала её нейтральный статус и сотрудничество с Россией", и "лучше, чтобы это было сделано путём мирных переговоров". Однако это благородное желание может оказаться невыполнимым и нереальным, что демонстрируют раз за разом своим поведением видные деятели нынешнего украинского режима. Значит, повторим, судьбу Украины будут решать не с ними, и каждый лишний день кровопролития, которого не желает стремящаяся к миру Россия, Украине очень дорого обойдётся.

Что с того?

Любопытно, что в преддверии переговоров в Анталье нынешний президент Украины Владимир Зеленский пригрозил поступать "по законам военного времени" с теми политиками, которые "ищут ниточки в Россию", что уже вовсю происходит – таких людей начали убивать. Этот подавшийся в политику клоун подписал указ, разрешающий гражданскому населению Украины убивать русских солдат. Он упорно пытается организовать войну, фактически третью мировую, между странами НАТО и Россией, втягивая их в украинский конфликт, постоянно озвучивает самые дикие фейки, настаивая при этом на личной встрече с Путиным.

Зеленский готов фактически обсуждать при этом только "нейтральный статус" Украины под "гарантии безопасности" – то есть сохранение нынешней Украины как "анти-России". Киев также не собирается по-честному признавать Крым русским, государственность ДНР и ЛНР тоже. Что такое денацификация, в Киеве делают вид, что не понимают. Зато рассчитывают, что Украину вскоре примут в Евросоюз, а затем, лет через 5–10, и в НАТО. И это "нейтральный статус"? Понятно, что в этих условиях Москве остаётся только одно – раздавить гадину.