|
Россия повышает возможности ядерных сил из-за действий США
05 декабря 2018, 14:54 • 264 • Политика
Россия повышает возможности своих ядерных сил пока США наращивают ПРО - работа проводится, фактически, в ответ на действия США, сообщил начальник Генштаба России..
США наращивают ПРО, а Россия, тем временем, повышает собственные возможности ядерных сил, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе брифинга для иностранных атташе.
В том числе, Герасимов говорил о перевооружении РВСН на ракетные комплексы "Ярс". Кроме того, речь зашла о производстве "Авангардов" - в серии. Комплекс оснащен планирующим крылатым блоком.
Отметим, еще одной важной темой стал предстоящий выход США из договора РСМД, а также ультиматум, поставленные накануне Вашингтоном России.
"В условиях наращивания США глобальной системы противоракетной обороны повышались боевые возможности наземных стратегических ядерных сил", - сообщил генерал.
Подпишитесь на нас
264
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
28 ноября 2018, 20:24
|
30 ноября 2018, 19:24
|
30 ноября 2018, 17:54
|
03 декабря 2018, 01:09
|
30 ноября 2018, 19:24
|
01 декабря 2018, 19:54
|
02 декабря 2018, 20:09