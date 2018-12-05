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Россия повышает возможности ядерных сил из-за действий США

05 декабря 2018, 14:54  •  264 • Политика
Россия повышает возможности своих ядерных сил пока США наращивают ПРО - работа проводится, фактически, в ответ на действия США, сообщил начальник Генштаба России..
США наращивают ПРО, а Россия, тем временем, повышает собственные возможности ядерных сил, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе брифинга для иностранных атташе.
В том числе, Герасимов говорил о перевооружении РВСН на ракетные комплексы "Ярс". Кроме того, речь зашла о производстве "Авангардов" - в серии. Комплекс оснащен планирующим крылатым блоком.
Отметим, еще одной важной темой стал предстоящий выход США из договора РСМД, а также ультиматум, поставленные накануне Вашингтоном России.
"В условиях наращивания США глобальной системы противоракетной обороны повышались боевые возможности наземных стратегических ядерных сил", - сообщил генерал.

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