Россия повышает возможности ядерных сил из-за действий США

Россия повышает возможности своих ядерных сил пока США наращивают ПРО - работа проводится, фактически, в ответ на действия США, сообщил начальник Генштаба России..

США наращивают ПРО, а Россия, тем временем, повышает собственные возможности ядерных сил, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе брифинга для иностранных атташе.

В том числе, Герасимов говорил о перевооружении РВСН на ракетные комплексы "Ярс". Кроме того, речь зашла о производстве "Авангардов" - в серии. Комплекс оснащен планирующим крылатым блоком.

Отметим, еще одной важной темой стал предстоящий выход США из договора РСМД, а также ультиматум, поставленные накануне Вашингтоном России.

"В условиях наращивания США глобальной системы противоракетной обороны повышались боевые возможности наземных стратегических ядерных сил", - сообщил генерал.